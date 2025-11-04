4 de noviembre de 2025 - 13:00

Ni 20 ni 60 km/h: a qué velocidad se recomienda circular en ciudad para evitar el desgaste del freno

Autos. Expertos explican cuál es el rango ideal de velocidad para conservar pastillas, discos y seguridad al manejar.

Por Andrés Aguilera

Circular en ciudad implica frenar y arrancar constantemente, una situación que acelera el desgaste del sistema de frenos. Sin embargo, especialistas del Automóvil Club Argentino (ACA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) recomiendan mantener una velocidad promedio de entre 30 y 50 km/h para reducir la fricción y el recalentamiento de los componentes.

Velocidad ideal para cuidar el freno

Según técnicos del INTI (2024), las pastillas de freno pueden durar entre 35.000 y 60.000 kilómetros si se conduce con velocidad moderada.

En cambio, cuando se circula por encima de los 60 km/h en zonas urbanas, los frenados bruscos generan calentamiento del disco, pérdida de adherencia y un desgaste prematuro.

La velocidad óptima, según pruebas de manejo urbano realizadas por el ACA, se ubica entre 35 y 45 km/h.

Este rango permite que el conductor tenga tiempo suficiente de reacción ante peatones o semáforos, y que los componentes del freno trabajen con temperatura estable.

Hábitos de conducción que reducen el desgaste

Además de mantener una velocidad moderada, los expertos recomiendan:

  • Anticipar el frenado, soltando el acelerador con tiempo.

  • Evitar pisar el pedal constantemente en descensos o embotellamientos.

  • Mantener la distancia de seguridad (al menos tres segundos).

  • No usar el freno como apoyo: aprovechar el freno motor reduciendo marchas.

Estas prácticas disminuyen el esfuerzo sobre las pastillas y discos, mejorando el rendimiento general del vehículo.

Señales de desgaste y mantenimiento preventivo

Los signos más comunes de desgaste del freno son ruidos metálicos, vibraciones en el pedal o aumento de la distancia de frenado.

En esos casos, los talleres recomiendan revisar el sistema cada 20.000 km o una vez al año, dependiendo del uso.

En autos modernos con sistemas ABS o EBD, la electrónica ayuda a distribuir la fuerza de frenado, pero el mantenimiento sigue siendo clave para evitar fallas por temperatura o suciedad.

Checklist práctico – Cuidado de frenos:

  • Velocidad recomendada: 30–50 km/h

  • Evitar frenadas bruscas y pedal continuo

  • Revisión: cada 20.000 km o 12 meses

  • Usar freno motor en bajadas

  • Comprobar líquido de frenos periódicamente

