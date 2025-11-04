Ni 20 ni 60 km/h: a qué velocidad se recomienda circular en ciudad para evitar el desgaste del freno

Circular en
implica frenar y arrancar constantemente, una situación que acelera el ciudad desgaste del sistema de frenos. Sin embargo, especialistas del Automóvil Club Argentino (ACA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) recomiendan mantener una para reducir la fricción y el recalentamiento de los componentes. velocidad promedio de entre 30 y 50 km/h
Velocidad ideal para cuidar el freno
Según técnicos del
INTI (2024), las pastillas de freno pueden durar entre 35.000 y 60.000 kilómetros si se conduce con velocidad moderada.
En cambio, cuando se circula por encima de los
60 km/h en zonas urbanas, los frenados bruscos generan calentamiento del disco, pérdida de adherencia y un desgaste prematuro.
La
velocidad óptima, según pruebas de manejo urbano realizadas por el ACA, se ubica entre 35 y 45 km/h.
Este rango permite que el conductor tenga tiempo suficiente de reacción ante peatones o semáforos, y que los componentes del freno trabajen con temperatura estable.
Hábitos de conducción que reducen el desgaste
Además de mantener una velocidad moderada, los expertos recomiendan:
Anticipar el frenado, soltando el acelerador con tiempo.
Evitar pisar el pedal constantemente en descensos o embotellamientos.
Mantener la distancia de seguridad (al menos tres segundos).
No usar el freno como apoyo: aprovechar el freno motor reduciendo marchas.
Estas prácticas disminuyen el esfuerzo sobre las
pastillas y discos, mejorando el rendimiento general del vehículo. Señales de desgaste y mantenimiento preventivo
Los signos más comunes de
desgaste del freno son ruidos metálicos, vibraciones en el pedal o aumento de la distancia de frenado.
En esos casos, los talleres recomiendan revisar el sistema cada
20.000 km o una vez al año, dependiendo del uso.
En
autos modernos con sistemas ABS o EBD, la electrónica ayuda a distribuir la fuerza de frenado, pero el mantenimiento sigue siendo clave para evitar fallas por temperatura o suciedad. Checklist práctico – Cuidado de frenos: Velocidad recomendada: 30–50 km/h
Evitar frenadas bruscas y pedal continuo
Revisión: cada 20.000 km o 12 meses
Usar freno motor en bajadas
Comprobar líquido de frenos periódicamente