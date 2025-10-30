30 de octubre de 2025 - 12:08

Así se vería el nuevo Peugeot 407: la versión 2026 del histórico auto

Autos. Una versión 2026 del Peugeot 407 fue creada por inteligencia artificial, mostrando cómo el clásico sedán francés podría lucir en el futuro cercano.

Así se vería el nuevo Peugeot 407 la versión 2026 del histórico auto (1)
Por Andrés Aguilera

La inteligencia artificial recreó cómo se vería en 2026 una versión moderna del Peugeot 407, uno de los sedanes más recordados de la marca francesa. El histórico modelo vuelve a escena entre las novedades de autos, precios y lanzamientos del mercado automotor.

En esta recreación futurista, el modelo combina el diseño elegante del original con detalles del nuevo lenguaje estético de Peugeot, inspirando a los fans de los autos clásicos y tecnológicos.

Este revival surge en el marco de las tendencias digitales que revalorizan los íconos del pasado.

Un ícono del diseño francés

El Peugeot 407 fue presentado oficialmente en 2004, reemplazando al 406. Su diseño destacaba por el frontal alargado, la parrilla ancha y los faros en forma de lágrima, un estilo que marcó época dentro de la línea media–alta del fabricante.

Producido hasta 2010, el 407 se ofreció en versiones sedán, coupé y station wagon, con motores nafteros y diésel de entre 1.8 y 3.0 litros.

En Argentina, el modelo fue ensamblado en la planta de El Palomar hasta 2011, cuando fue reemplazado por el Peugeot 508.

La reinterpretación 2026 por inteligencia artificial

En la versión creada por ChatGPT, el nuevo 407 aparece con líneas aerodinámicas, faros LED ultrafinos y una parrilla tridimensional inspirada en los Peugeot 408 y 508 actuales.

El capó incorpora relieves marcados y un emblema retroiluminado, mientras que el lateral conserva el equilibrio clásico del sedán original.

Por dentro, el diseño imaginado incluye el i-Cockpit digital, pantallas envolventes y materiales ecológicos reciclados, en sintonía con las tendencias sustentables de 2026.

Motor y tecnología proyectada

Siguiendo la lógica de la marca, esta versión hipotética adoptaría un sistema híbrido enchufable de más de 200 CV, o incluso una versión 100% eléctrica. En la recreación, la IA propone autonomía superior a 600 km y tracción delantera con modo deportivo.

