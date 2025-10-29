Ni 60 ni 120 km/h: a qué velocidad se recomienda viajar para cuidar el motor del auto

Viajar a una velocidad equilibrada es clave para cuidar el motor del auto y evitar desgastes innecesarios. Aunque muchos conductores priorizan llegar rápido a destino, lo cierto es que mantener una velocidad constante, sin exigencias bruscas ni sobreaceleraciones, es una de las mejores formas de preservar el corazón mecánico del vehículo.

En rutas y autopistas, la velocidad recomendada para un funcionamiento óptimo del motor está entre los 90 y 110 km/h .

En ese rango, el motor trabaja a un régimen estable —ni forzado ni subutilizado— y logra un consumo eficiente de combustible.

Superar de forma constante los 120 km/h implica que el motor gire a revoluciones más altas, generando mayor temperatura, más fricción y un desgaste acelerado de piezas como válvulas, pistones y cojinetes.

Por el contrario, circular a velocidades muy bajas en marchas altas (por debajo de 60 km/h en cuarta o quinta) también puede dañarlo, ya que se produce el llamado “tironeo”, una vibración que sobrecarga el cigüeñal y la transmisión.

La importancia de las revoluciones por minuto (RPM)

Más allá de la velocidad, lo fundamental es mantener el motor dentro del rango de revoluciones ideal.

Para la mayoría de los autos modernos, este rango se ubica entre 2.000 y 3.000 RPM en motores nafteros, y entre 1.500 y 2.500 RPM en los diésel.

Cuando se supera ese límite de forma frecuente, el consumo de combustible aumenta y el motor se calienta más de lo debido, lo que reduce su vida útil a largo plazo.

Consejos para cuidar el motor al viajar