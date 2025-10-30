30 de octubre de 2025 - 10:52

Honda reveló el precio actual de la CB300F Twister

Honda CB300F mantiene su precio estable en Argentina, consolidándose como una de las motos más equilibradas del segmento medio.

Por Andrés Aguilera

La Honda CB300F Twister finaliza octubre de 2025 con precio de $7.798.000 y $8.263.940 patentada, dentro del segmento de motos mid-size más buscadas. Esta naked deportiva de Honda mantiene la estabilidad de precios que la marca viene sosteniendo desde agosto, en un mercado de motos cada vez más volátil.

En 2025, la firma japonesa refuerza su estrategia de accesibilidad y tecnología sin resignar rendimiento.

Diseño y rendimiento equilibrado

Inspirada en la CB250, la CB300F ofrece un diseño moderno, líneas afiladas y una posición de manejo cómoda.

image

Su motor de 293 cc con inyección electrónica y 4 válvulas entrega 23 CV de potencia, ideal para el uso urbano y trayectos interurbanos.

La refrigeración por aceite contribuye a mantener el rendimiento estable en temperaturas elevadas, mientras que la suspensión trasera ajustable en 5 posiciones permite adaptarse a distintos terrenos.

Tecnología y confort en ruta

La CB300F Twister incorpora tablero digital, puerto USB-C (5V; 3A) y luces full LED, que aportan visibilidad y un estilo moderno.

Además, la horquilla delantera invertida mejora la absorción de vibraciones y brinda mayor estabilidad al frenar.

En tiempos donde la conectividad y la practicidad marcan tendencia, la incorporación de tecnología inteligente convierte a esta Honda en una opción actualizada para el segmento medio.

image

Seguridad y experiencia de manejo

Entre los puntos fuertes del modelo se destaca el sistema ABS de doble canal, que evita derrapes y mejora el control en frenadas bruscas.

La transmisión de 6 marchas y el embrague anti-rebote facilitan un manejo más suave y seguro, tanto en ciudad como en ruta.

Su combinación de tecnología, equilibrio y precio estable la posiciona como una de las alternativas más atractivas de Honda para quienes buscan dar el salto a una moto de media cilindrada.

Datos clave Honda CB300F Twister (octubre 2025):

  • Precio: $7.798.000

  • Patentada: $8.263.940

  • Motor: 293 cc, 23 CV, 4 válvulas

  • Luces: Full LED

  • Seguridad: ABS doble canal

  • Extras: USB-C, suspensión ajustable, tablero digital

Una mid-size confiable y moderna, que se consolida como referente del segmento en 2025.

