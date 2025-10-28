Honda confirmó el nuevo precio de la XR 300 Tornado

La Honda Tornado XR 300 se presenta como una moto ideal para quienes buscan una combinación de robustez, agilidad y bajo mantenimiento. Está equipada con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire y aceite, con una cilindrada de 294 cc y una relación de compresión de 9.3:1.
Precio de la Honda Tornado XR 300 en octubre 2025
Su transmisión de seis velocidades y la tracción por cadena le permiten un desempeño equilibrado tanto en el tránsito urbano como en caminos rurales o de montaña.
Además, incorpora inyección electrónica PGM-FI, lo que mejora el consumo y reduce emisiones, y sistema de frenos ABS en ambas ruedas, brindando mayor seguridad al conducir.
El precio de la Honda Tornado XR 300 en octubre de 2025 es de $10.529.600, según la lista oficial publicada por la marca japonesa en Argentina.
De esta forma, el modelo mantiene el mismo valor que en septiembre, consolidándose como una de las motos de uso mixto más buscadas por su equilibrio entre rendimiento urbano y capacidad off-road.
Ficha técnica completa de la Honda Tornado XR 300
-
Medidas: 2.202 mm de largo / 828 mm de ancho / 1.298 mm de alto
-
Distancia entre ejes: 1.429 mm
-
Altura del asiento: 890 mm
-
Peso con líquidos: 153 kg
-
Motor: monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, OHC
-
Refrigeración: por aire y aceite
-
Cilindrada: 294 cc
-
Compresión: 9.3:1
-
Sistema de inyección: PGM-FI (inyección electrónica programada)
-
Encendido: eléctrico
-
Capacidad del tanque: 13,8 litros
-
Transmisión: cadena, 6 velocidades
-
Frenos delanteros: disco de 256 mm con pinza Nissin de 2 pistones y ABS
-
Frenos traseros: disco de 220 mm con pinza Nissin de 1 pistón y ABS
-
Suspensión delantera: horquilla telescópica Showa con 221 mm de recorrido
-
Suspensión trasera: monoshock Pro-Link Showa con 227 mm de recorrido
-
Neumático delantero: 90/90-21
-
Neumático trasero: 120/80-18
