27 de octubre de 2025 - 14:31

Ni SUV ni pick-up: el modelo compacto que más crece en ventas en Argentina

El Toyota Yaris lidera las ventas entre los autos compactos en Argentina gracias a su eficiencia, confiabilidad y gran aceptación en el mercado automotor.

Ni SUV ni pick-up: el modelo compacto que más crece en ventas en Argentina

Ni SUV ni pick-up: el modelo compacto que más crece en ventas en Argentina

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Cuánto cuesta la Toyota Hilux en octubre 2025

La más vendida: cuanto cuesta la Toyota Hilux en octubre 2025

Por Ignacio Alvarado
Los argentinos apuestan por autos, mercado y movilidad en plena transformación 2025.

Ni nuevo ni usado: el tipo de auto que más buscan los argentinos en 2025

Por Ignacio Alvarado

Según los últimos reportes de patentamientos, el Yaris se mantiene en el podio de los modelos más vendidos de su segmento, impulsado por una estrategia de precios competitivos y una política comercial agresiva que incluye planes de financiación y disponibilidad constante en concesionarios. Además, la red posventa de Toyota es una de las más valoradas del país. Toyota, autos, Argentina, automotor.

image

El fenómeno del Yaris no solo se explica por su precio, sino también por la percepción de calidad que genera la marca. El compacto japonés ofrece equipamiento tecnológico de serie, buena conectividad y altos niveles de seguridad, con múltiples airbags y asistencias a la conducción. Para quienes buscan un auto urbano que también rinda en ruta, el modelo se presenta como una opción equilibrada y confiable. Toyota, autos, Argentina, automotor.

Además, Toyota supo mantener una oferta estable en un contexto económico desafiante. Mientras otros fabricantes enfrentan demoras o faltantes, la compañía optimizó su cadena de suministro y garantizó stock constante del Yaris, incluso en regiones fuera del AMBA. Esta disponibilidad influyó directamente en su crecimiento dentro del segmento compacto. Toyota, autos, Argentina, automotor.

image

Las claves del éxito del Toyota Yaris

  • Relación precio-calidad: consumo bajo y costos de mantenimiento accesibles.

  • Seguridad y confort: alto nivel de equipamiento y tecnología de asistencia.

  • Confianza de marca: prestigio de Toyota y fuerte valor de reventa.

  • Versatilidad: ideal tanto para el uso diario como para viajes.

En un mercado donde las SUVs dominan la conversación, el Toyota Yaris demuestra que los autos compactos siguen siendo protagonistas cuando combinan confiabilidad, equipamiento y eficiencia. Por eso, en 2025, este modelo se consolida como el gran ganador entre los autos urbanos en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi seria el nuevo renault 21: la version 2026 del historico auto

Así sería el nuevo Renault 21: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
ni 30 ni 90 km/h: a que velocidad es mas seguro conducir con lluvia o piso mojado

Ni 30 ni 90 km/h: a qué velocidad es más seguro conducir con lluvia o piso mojado

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo peugeot 505: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Peugeot 505: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
se desacelera el mercado de los autos por la incertidumbre y la falta de credito

Se desacelera el mercado de los autos por la incertidumbre y la falta de crédito

Por Diana Chiani