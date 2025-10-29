Autos. Con este método de limpieza vas a poder eliminar la suciedad, el polvo de freno y las manchas más difíciles sin dañar el brillo original de las llantas.

Mantener las llantas limpias no solo mejora la estética del auto, sino que también ayuda a conservarlas en buen estado y prolongar su vida útil. Sin embargo, el polvo del freno, el barro y la suciedad del asfalto suelen adherirse con fuerza, haciendo que la limpieza sea una tarea difícil si no se utilizan los productos adecuados.

Por suerte, existe un truco sencillo y económico que deja las llantas relucientes como si el vehículo acabara de salir del concesionario.

Trucos caseros para dejar las llantas impecables El método más eficaz combina bicarbonato de sodio, vinagre blanco y detergente líquido.

Un sencillo truco para limpiar las llantas y que luzcan como recién salidas del concesionario (1) Estos tres ingredientes eliminan la grasa y el óxido leve sin dañar el acabado de las llantas, incluso si son cromadas o pintadas.

Paso a paso: En un balde, mezclá dos cucharadas de bicarbonato , medio vaso de vinagre blanco y unas gotas de detergente líquido .

Agregá agua tibia y revolvé hasta obtener una mezcla homogénea.

Con un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo , frotá la superficie de las llantas, prestando especial atención a los rincones donde se acumula más mugre.

Dejá actuar la mezcla por unos 5 minutos y luego enjuagá con abundante agua.

Secá con un paño de microfibra para evitar manchas de agua y realzar el brillo. Un consejo extra: aplicá una capa protectora Una vez que las llantas estén limpias y secas, podés aplicar una cera líquida para autos o silicona en spray. Este paso forma una película protectora que evita que el polvo de freno se adhiera con facilidad y mantiene el brillo por más tiempo.

Un sencillo truco para limpiar las llantas y que luzcan como recién salidas del concesionario (2) Si querés un efecto más duradero, existen también productos específicos llamados limpiadores de llantas con protección cerámica, que repelen el polvo y la humedad durante semanas. Cada cuánto conviene limpiar las llantas del auto Aunque depende del uso del vehículo, lo ideal es limpiar las llantas cada dos semanas, especialmente si conducís en zonas con mucho polvo o barro. En autos que circulan mayormente en ciudad, una limpieza mensual es suficiente para conservar su aspecto original.