Ni lavandina ni alcohol: el truco casero con papel húmedo que limpia vidrios sin dejar marcas

Este método de limpieza natural se volvió uno de los trucos más prácticos para mantener los vidrios del hogar impecables y sin esfuerzo.

El truco de limpieza con papel deja los vidrios del hogar impecables.

El truco de limpieza con papel deja los vidrios del hogar impecables.

La clave está en reemplazar los productos químicos por un elemento cotidiano: papel húmedo. Este método, que se volvió viral entre los amantes de la limpieza natural, no solo elimina la suciedad con facilidad, sino que además deja los vidrios transparentes y relucientes sin esfuerzo.

image
Trucos de limpieza: dejar los vidrios impecables es posible siguiendo cada paso.

Trucos de limpieza: dejar los vidrios impecables es posible siguiendo cada paso.

Usando un par de ingredientes básicos y un poco de constancia, podés mantener las ventanas, espejos y mamparas del baño impecables. A continuación, te contamos cómo hacerlo y qué necesitás para aplicar este sencillo pero poderoso truco de limpieza.

Ingredientes

  • Papel de diario o papel de cocina (sin tintas plastificadas)

  • Agua tibia

  • Jugo de limón o, si preferís, vinagre blanco

  • Un trapo seco o paño de microfibra para el secado final

    image
    El truco de limpieza con papel deja los vidrios del hogar impecables.

    El truco de limpieza con papel deja los vidrios del hogar impecables.

Cómo usar y beneficios

Humedecé el papel con la mezcla de agua tibia y unas gotas de limón o vinagre blanco. Luego, pasalo sobre el vidrio en movimientos circulares, concentrándote en las zonas más opacas o con grasa. Después, secá con un trapo o papel seco: este paso es esencial para evitar las marcas y lograr un brillo uniforme.

El limón actúa como desengrasante natural, mientras que el vinagre elimina el polvo y la estática que atrae partículas de suciedad. Al no usar lavandina ni alcohol, este método es más amable con las manos y con el ambiente. Además, deja un aroma fresco y duradero en toda la casa.

Este truco es ideal para quienes buscan soluciones prácticas de limpieza sin recurrir a productos industriales. Con solo papel húmedo y elementos naturales, los vidrios del hogar quedarán como nuevos, brillantes y sin una sola marca.

