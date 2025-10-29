Limpie el tacho de basura de esta forma y el mal olor desaparecerá para siempre

Un método sencillo puede eliminar los olores nauseabundos que se acumulan en el tacho de basura dentro de la cocina. Solo necesita de productos simples.

El tacho de basura puede ser uno de los objetos más usados y, al mismo tiempo, uno de los que más descuidamos en la limpieza diaria. Aunque se cambie la bolsa, un olor persistente queda atrapado y parece imposible de sacar. Sin embargo, existe una manera práctica para eliminarlo definitivamente usando elementos accesibles y sin necesidad de productos costosos.

La clave está en combinar una limpieza profunda con ingredientes que descomponen los residuos que se adhieren a las paredes internas del cesto. Algunos materiales comunes pueden neutralizar olores y evitar que vuelvan. La técnica es rápida, aplicable en cualquier tipo de basurín, y ayuda a mantener un ambiente más fresco y saludable dentro de la cocina.

Cómo limpiar el basurín paso a paso usando productos accesibles Materiales que se necesitan Guantes

Detergente para platos

Paño de microfibra

Bicarbonato de sodio

Cepillo para fregar

Toallitas desinfectantes. Paso a paso Para limpiar el basurín de forma eficiente, lo primero es retirarlo del interior de la cocina y vaciarlo por completo. Es obligatorio usar guantes para proteger las manos. Luego, debemos aplicar detergente para platos diluido en agua tibia dentro del cesto. Este paso ayuda a eliminar grasa y residuos que quedan adheridos. Con un paño de microfibra hay que frotar las superficies internas para remover la película superficial que guarda olores. Una vez finalizada esta parte del proceso, solo hay que enjuagar con abundante agua. El paso clave para neutralizar el olor es usar bicarbonato de sodio. Este ingrediente actúa como absorbente natural de olores. Solo hay que esparcir 1 cucharada sobre el fondo del basurín, se deja actuar unos minutos y luego se frota con un cepillo para fregar. Las toallitas desinfectantes debemos utilizarlas al final para repasar bordes, tapa y manijas, donde suelen quedar bacterias. También es importante secar completamente con un paño limpio antes de colocar una nueva bolsa, porque la humedad retenida favorece el mal olor. Si se repite este procedimiento cada 1 o 2 semanas, la cocina se mantiene con olor fresco por más tiempo y se evita la acumulación de residuos invisibles.

Cómo mantener el tacho de basura sin olores por más tiempo Una vez limpio el cesto, mantenerlo sin olores necesita de algunas prácticas simples.

Una alternativa es usar bolsitas de carbón activado, que también neutralizan olores.

Cambiar la bolsa antes de que se llene por completo ayuda a evitar derrames y líquidos que se filtren al fondo del cesto.

Limpiar la tapa regularmente es importante y puede hacerse con toallitas desinfectantes, ya que allí se acumulan bacterias que no siempre son visibles.

Ventilar la cocina también influye: el basurín permanece en un área sin circulación de aire y los olores se concentran. Por eso, abrir una ventana unos minutos al día hace la diferencia.

Además, es útil enjuagar envases antes de tirarlos, especialmente los que contienen lácteos o restos de alimentos húmedos. La eliminación del mal olor del basurín solo depende de una limpieza constante con ingredientes simples como el detergente, bicarbonato de sodio y toallitas desinfectantes. De esta forma se puede transformar la cocina y hacerla aún más agradable.