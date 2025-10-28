28 de octubre de 2025 - 16:59

Hervir cáscaras de naranja: por qué está de moda y cómo impacta en la limpieza de tu hogar

Este método puede ser una gran alternativa para mantener el orden y la limpieza de tu hogar sin gastar de más.

La reutilización de cáscaras de naranja contribuye a reducir desechos y apoya el reciclaje doméstico

image

Materiales e ingredientes necesarios

– Cáscaras de naranja (mandarina o limón, opcional)

– Vinagre blanco

– Olla

– Colador

– Botella con atomizador o frasco con tapa

cáscaras de naranja

Paso a paso

- Reunir cáscaras de naranja.

- Colocarlas en una olla.

- Cubrirlas con vinagre blanco.

- Llevar la mezcla a hervor durante algunos minutos.

- Apagar el fuego y dejar enfriar.

- Colar el líquido para retirar los sólidos.

- Transferir el preparado a una botella con atomizador o frasco.

- Usar puro o diluido en agua según la intensidad requerida.

cáscaras de naranja secas

Las ventajas y sus usos

El procedimiento aprovecha el vinagre como desinfectante natural capaz de reducir bacterias, hongos y restos grasos. La piel de la naranja aporta aceites esenciales aromáticos que interactúan con el vinagre, disminuyen su olor ácido y permiten la formación de un preparado más agradable.

Puede aplicarse directamente sobre superficies o diluirse con agua según la intensidad. Sobre azulejos, mesadas o superficies lavables, se pulveriza y se retira con un paño.

Cuando se reutilizan cáscaras que normalmente terminan en la basura, se reduce la cantidad de desechos en casa. La mezcla se puede integrar a rutinas que ya usan paños, esponjas y atomizadores. Permite intervenir suciedad cotidiana sin depender de formulaciones sintéticas. Además, la disponibilidad de vinagre blanco en la mayoría de los hogares facilita su uso.

Limpieza de la cocina

El efecto desodorizante neutraliza olores presentes en cocinas y otros espacios, y produce una sensación de frescura que persiste luego de ventilar. La técnica puede replicarse con variaciones mínimas:

- Mayor tiempo de hervor para intensificar el aroma.

- Maceración en frío durante varias semanas para extraer más aceites.

- Mezcla con agua destilada para reducir concentración. Cada modificación ajusta potencia aromática y capacidad de limpieza.

