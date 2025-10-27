Ni 30 ni 90 km/h: a qué velocidad es más seguro conducir con lluvia o piso mojado

Conducir bajo la lluvia o con el piso mojado exige mayor precaución y reducción de la velocidad . En estas condiciones, el riesgo de perder adherencia —conocido como aquaplaning — aumenta considerablemente, lo que puede provocar que el vehículo se deslice sin control. Por eso, mantener una velocidad segura es clave para evitar accidentes.

Así se vería el nuevo Peugeot 505: la versión 2026 del histórico auto

Así se vería el nuevo Fiat Super Europa: la versión 2026 del histórico auto

Los expertos en seguridad vial coinciden en que la velocidad ideal con lluvia ligera no debe superar los 80 km/h , mientras que en caso de lluvia intensa o acumulación de agua , lo recomendable es reducirla a 60 km/h o menos , dependiendo de la visibilidad y el estado del asfalto.

Cuando la lluvia comienza, el agua se mezcla con el polvo, aceite y residuos presentes en el pavimento, generando una película resbaladiza que reduce drásticamente la tracción.

A medida que aumenta la cantidad de agua, los neumáticos deben desplazar el líquido a través de las ranuras del dibujo .

Si circulás a alta velocidad, el neumático no alcanza a evacuar el agua correctamente y se forma una capa que separa el caucho del asfalto.

Ni 30 ni 90 kmh a qué velocidad es más seguro conducir con lluvia o piso mojado (1)

En ese momento ocurre el aquaplaning, una situación en la que el vehículo literalmente “flota” sobre el agua, perdiendo todo control de dirección y frenado.

Por este motivo, reducir la velocidad es la medida más efectiva para prevenirlo.

Velocidades recomendadas según el tipo de lluvia

Lluvia ligera o llovizna: hasta 80 km/h en rutas o autopistas, y 40-50 km/h en ciudad.

Lluvia moderada: entre 60 y 70 km/h en rutas, 40 km/h en ciudad.

Lluvia intensa o tormenta: no superar los 50-60 km/h. Si la visibilidad es muy baja o hay charcos profundos, lo más prudente es detenerse en un lugar seguro hasta que las condiciones mejoren.

Estas cifras son orientativas: lo más importante es adaptar la velocidad al nivel de adherencia, visibilidad y tráfico.

Ni 30 ni 90 kmh a qué velocidad es más seguro conducir con lluvia o piso mojado (2)

Consejos para conducir seguro con piso mojado