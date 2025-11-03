3 de noviembre de 2025 - 10:39

Toyota confirmó el nuevo precio del Yaris

Autos. El hatchback japonés de Toyota mantiene su liderazgo en Argentina con equilibrio entre eficiencia y tecnología.

Por Andrés Aguilera

Nuevos precios del Toyota Yaris en noviembre 2025

Según la lista oficial de Toyota Argentina, estos son los valores vigentes del Yaris Hatchback en noviembre:

  • Yaris XS 1.5 CVT 5P (automático): $30.023.000

  • Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000

  • Yaris S 1.5 CVT 5P (tope de gama): $35.866.000

El Yaris se ofrece tanto con transmisión manual de seis marchas como con caja automática CVT, orientada al uso urbano.

Su motor naftero de 1.5 litros y 104 CV mantiene un consumo eficiente, ideal para quienes priorizan rendimiento y confiabilidad.

Diseño, confort y tecnología

El rediseño más reciente del Yaris incorpora paragolpes delantero renovado y parrilla tipo panal, con ópticas LED según versión.

Las llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas aportan un toque deportivo sin perder practicidad.

En el interior, se destaca el sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y climatizador digital en versiones superiores.

Además, ofrece encendido por botón, volante multifunción y, en los modelos más equipados, techo solar eléctrico y levas al volante.

Seguridad y equipamiento avanzado

El Toyota Yaris sobresale por su nivel de seguridad activa y pasiva: cuenta con 7 airbags de serie, control de estabilidad y tracción, y asistente de arranque en pendientes.

Las versiones XLS Pack y S incluyen el paquete Toyota Safety Sense, con alerta de cambio de carril y sistema de pre-colisión frontal, tecnologías que refuerzan la seguridad preventiva.

Datos clave del Toyota Yaris

  • Precio: desde $30.023.000

  • Motor: 1.5L, 104 CV

  • Seguridad: 7 airbags, Safety Sense

  • Transmisión: manual o CVT

  • Equipamiento: pantalla táctil 7”, Android Auto / CarPlay

  • Origen: Brasil

