Toyota confirmó el nuevo precio del Yaris

El Toyota Yaris continúa entre los autos más vendidos de la Argentina y llega a noviembre de 2025 con precios actualizados tras un año de estabilidad en el mercado. Este modelo, fabricado en Brasil, combina eficiencia, confort y seguridad, consolidándose como uno de los referentes del segmento B.
Nuevos precios del Toyota Yaris en noviembre 2025
Según la lista oficial de Toyota Argentina, estos son los valores vigentes del Yaris Hatchback en noviembre:
-
Yaris XS 1.5 CVT 5P (automático): $30.023.000
-
Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000
-
Yaris S 1.5 CVT 5P (tope de gama): $35.866.000
El Yaris se ofrece tanto con transmisión manual de seis marchas como con caja automática CVT, orientada al uso urbano.
Su motor naftero de 1.5 litros y 104 CV mantiene un consumo eficiente, ideal para quienes priorizan rendimiento y confiabilidad.
Diseño, confort y tecnología
El rediseño más reciente del Yaris incorpora paragolpes delantero renovado y parrilla tipo panal, con ópticas LED según versión.
Las llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas aportan un toque deportivo sin perder practicidad.
En el interior, se destaca el sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y climatizador digital en versiones superiores.
Además, ofrece encendido por botón, volante multifunción y, en los modelos más equipados, techo solar eléctrico y levas al volante.
Seguridad y equipamiento avanzado
El Toyota Yaris sobresale por su nivel de seguridad activa y pasiva: cuenta con 7 airbags de serie, control de estabilidad y tracción, y asistente de arranque en pendientes.
Las versiones XLS Pack y S incluyen el paquete Toyota Safety Sense, con alerta de cambio de carril y sistema de pre-colisión frontal, tecnologías que refuerzan la seguridad preventiva.
Datos clave del Toyota Yaris
-
Precio: desde $30.023.000
-
Motor: 1.5L, 104 CV
-
Seguridad: 7 airbags, Safety Sense
-
Transmisión: manual o CVT
-
Equipamiento: pantalla táctil 7”, Android Auto / CarPlay
-
Origen: Brasil