El Toyota Yaris continúa entre los autos más vendidos de la Argentina y llega a noviembre de 2025 con precios actualizados tras un año de estabilidad en el mercado. Este modelo, fabricado en Brasil, combina eficiencia, confort y seguridad , consolidándose como uno de los referentes del segmento B.

Según la lista oficial de Toyota Argentina , estos son los valores vigentes del Yaris Hatchback en noviembre:

El Yaris se ofrece tanto con transmisión manual de seis marchas como con caja automática CVT , orientada al uso urbano.

Su motor naftero de 1.5 litros y 104 CV mantiene un consumo eficiente, ideal para quienes priorizan rendimiento y confiabilidad .

El rediseño más reciente del Yaris incorpora paragolpes delantero renovado y parrilla tipo panal , con ópticas LED según versión.

Las llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas aportan un toque deportivo sin perder practicidad.

En el interior, se destaca el sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y climatizador digital en versiones superiores.

Toyota confirmó el nuevo precio del Yaris (1)

Además, ofrece encendido por botón, volante multifunción y, en los modelos más equipados, techo solar eléctrico y levas al volante.

Seguridad y equipamiento avanzado

El Toyota Yaris sobresale por su nivel de seguridad activa y pasiva: cuenta con 7 airbags de serie, control de estabilidad y tracción, y asistente de arranque en pendientes.

Las versiones XLS Pack y S incluyen el paquete Toyota Safety Sense, con alerta de cambio de carril y sistema de pre-colisión frontal, tecnologías que refuerzan la seguridad preventiva.

Datos clave del Toyota Yaris