El nuevo Audi A2 eléctrico fue visto por primera vez en pruebas en Europa y promete convertirse en el modelo más pequeño de la marca alemana. El regreso del nombre A2 revive un ícono de los años 2000 y se suma a las novedades de autos, precios y lanzamientos del mercado automotor .

Diseñado sobre la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, este futuro compacto busca combinar la practicidad de un hatchback con el estilo de un crossover premium .

El Audi A2 original , producido entre 1999 y 2005 , fue pionero por su carrocería de aluminio , su bajo peso y su enfoque eficiente.

Aunque su éxito comercial fue limitado, su diseño se convirtió en una referencia de innovación para la marca.

Ahora, el nuevo A2 tomará parte de esa herencia, incorporando una identidad eléctrica y un perfil más elevado , cercano al de un SUV urbano .

De esta forma, reemplazará de manera indirecta a los modelos A1 y Q2, que dejarán de producirse el próximo año.

Diseño y tecnología

Según imágenes publicadas por Autocar, el modelo mantendrá proporciones compactas y un diseño limpio, con ópticas LED, llantas aerodinámicas y un techo inclinado que refuerza su perfil deportivo.

Un icónico hatchback de los años 2000 ha sido visto por primera vez y será el modelo más pequeño de la marca (2)

En el interior se espera el clásico minimalismo tecnológico de Audi, con pantallas flotantes, materiales sustentables y un sistema multimedia conectado con actualizaciones online.

Bajo el capó (o mejor dicho, bajo el piso), el A2 eléctrico compartirá base con el VW ID.3, ofreciendo autonomía cercana a 580 km según ciclo europeo.

Se espera que cuente con distintas capacidades de batería y versiones de tracción delantera o integral, manteniendo el carácter premium de la marca.

Un icónico hatchback de los años 2000 ha sido visto por primera vez y será el modelo más pequeño de la marca (1)

Estrategia eléctrica y futuro en Argentina

La llegada del Audi A2 forma parte del plan global de electrificación del Grupo VW, que busca simplificar su gama y centrarse en menos modelos, pero de mayor calidad.

En Argentina, Audi ya comercializa versiones eléctricas de los e-tron y Q4 e-tron, por lo que no se descarta que este nuevo compacto eléctrico llegue al país en los próximos años, especialmente si continúa la expansión de la infraestructura de carga.

Datos clave del Audi A2