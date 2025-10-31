Renault confirmó el precio actual del Kardian

Nuevos valores del Renault Kardian en octubre 2025
Luego del aumento del 3,7% aplicado por la terminal, los precios oficiales del Renault Kardian en octubre de 2025 quedaron así:
Kardian Evolution 156 MT5: $31.570.000
Kardian Evolution 200 AT6: $35.240.000
Kardian Iconic 200 AT6: $38.630.000
Además, Renault continúa ofreciendo su plan de financiación Renault Days, con préstamos a tasa 0%.
En esta modalidad se puede acceder a $13.000.000 en 12 cuotas fijas o $15.000.000 en hasta 24 cuotas, según versión y concesionario.
Diseño y motorización
El Kardian se produce en Brasil y se posiciona entre los modelos Stepway y Duster. En 2025 recibió una mejora tecnológica: las versiones Evolution ahora incorporan una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, mientras que el tope de gama Iconic 200 EDC suma el sistema de servicios conectados, que permite controlar funciones del vehículo desde el celular.
Ofrece dos opciones nafteras: un motor 1.6 litros atmosférico (115 CV y 156 Nm) con caja manual de 5 marchas, y otro 1.0 turbo de tres cilindros (120 CV y 200 Nm) con transmisión automática de doble embrague, la única en su segmento.
Seguridad y equipamiento
Toda la gama del Renault Kardian ofrece seis airbags de serie y 13 asistencias a la conducción (ADAS).
El interior también destaca por su volante multifunción, cluster digital de 10,2 pulgadas y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.
Datos de Renault Kardian
Motores: 1.6 atmosférico / 1.0 turbo
Precio: desde $31.570.000
Financiación: tasa 0% (Renault Days)
Pantalla multimedia: 10,1”
Seguridad: 6 airbags, 13 ADAS
Origen: Brasil
El Renault Kardian 2025 confirma su posición como uno de los crossover más completos del mercado argentino, con precios competitivos y tecnología de última generación.