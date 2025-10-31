Renault confirmó el precio actual del Kardian

El Renault Kardian, uno de los autos 0 km más recientes del mercado argentino, acaba de cumplir un año desde su lanzamiento y continúa entre los modelos más elegidos del segmento. Tras el ajuste de precios de octubre , el crossover compacto mantiene una excelente relación entre tecnología, seguridad y financiamiento .

Luego del aumento del 3,7% aplicado por la terminal , los precios oficiales del Renault Kardian en octubre de 2025 quedaron así:

Además, Renault continúa ofreciendo su plan de financiación Renault Days , con préstamos a tasa 0% .

En esta modalidad se puede acceder a $13.000.000 en 12 cuotas fijas o $15.000.000 en hasta 24 cuotas , según versión y concesionario.

El Kardian se produce en Brasil y se posiciona entre los modelos Stepway y Duster . En 2025 recibió una mejora tecnológica: las versiones Evolution ahora incorporan una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas , mientras que el tope de gama Iconic 200 EDC suma el sistema de servicios conectados , que permite controlar funciones del vehículo desde el celular.

Ofrece dos opciones nafteras: un motor 1.6 litros atmosférico (115 CV y 156 Nm) con caja manual de 5 marchas, y otro 1.0 turbo de tres cilindros (120 CV y 200 Nm) con transmisión automática de doble embrague, la única en su segmento.

Seguridad y equipamiento

Toda la gama del Renault Kardian ofrece seis airbags de serie y 13 asistencias a la conducción (ADAS).

El interior también destaca por su volante multifunción, cluster digital de 10,2 pulgadas y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Renault Kardian 2025 Renault Kardian 2025. Renault Argentina

Datos de Renault Kardian

Motores: 1.6 atmosférico / 1.0 turbo

Precio: desde $31.570.000

Financiación: tasa 0% (Renault Days)

Pantalla multimedia: 10,1”

Seguridad: 6 airbags, 13 ADAS

Origen: Brasil

El Renault Kardian 2025 confirma su posición como uno de los crossover más completos del mercado argentino, con precios competitivos y tecnología de última generación.