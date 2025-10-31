31 de octubre de 2025 - 11:30

Renault confirmó el precio actual del Kardian

Renault Kardian, el crossover fabricado en Brasil, mantiene su protagonismo en Argentina con nuevas actualizaciones tecnológicas.

Por Andrés Aguilera

Nuevos valores del Renault Kardian en octubre 2025

Luego del aumento del 3,7% aplicado por la terminal, los precios oficiales del Renault Kardian en octubre de 2025 quedaron así:

  • Kardian Evolution 156 MT5: $31.570.000

  • Kardian Evolution 200 AT6: $35.240.000

  • Kardian Iconic 200 AT6: $38.630.000

Además, Renault continúa ofreciendo su plan de financiación Renault Days, con préstamos a tasa 0%.

Nuevo precio para el Renault Kardian en 2025

En esta modalidad se puede acceder a $13.000.000 en 12 cuotas fijas o $15.000.000 en hasta 24 cuotas, según versión y concesionario.

Diseño y motorización

El Kardian se produce en Brasil y se posiciona entre los modelos Stepway y Duster. En 2025 recibió una mejora tecnológica: las versiones Evolution ahora incorporan una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, mientras que el tope de gama Iconic 200 EDC suma el sistema de servicios conectados, que permite controlar funciones del vehículo desde el celular.

Ofrece dos opciones nafteras: un motor 1.6 litros atmosférico (115 CV y 156 Nm) con caja manual de 5 marchas, y otro 1.0 turbo de tres cilindros (120 CV y 200 Nm) con transmisión automática de doble embrague, la única en su segmento.

Seguridad y equipamiento

Toda la gama del Renault Kardian ofrece seis airbags de serie y 13 asistencias a la conducción (ADAS).

El interior también destaca por su volante multifunción, cluster digital de 10,2 pulgadas y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Renault Kardian 2025.

Datos de Renault Kardian

  • Motores: 1.6 atmosférico / 1.0 turbo

  • Precio: desde $31.570.000

  • Financiación: tasa 0% (Renault Days)

  • Pantalla multimedia: 10,1”

  • Seguridad: 6 airbags, 13 ADAS

  • Origen: Brasil

El Renault Kardian 2025 confirma su posición como uno de los crossover más completos del mercado argentino, con precios competitivos y tecnología de última generación.

