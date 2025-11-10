Lo amenazaron con un cuchillo mientras caminaba y le robaron $40 mil y el celular

Ocurrió en Maipú. En otro hecho delictivo en Godoy Cruz le robaron la moto a una joven de 27 años.

Dos asaltos a mano armada en Maipú y Godoy Cruz: se llevaron dinero, un celular y una moto

Dos hechos de inseguridad se registraron en la noche del domingo y la madrugada de hoy en Maipú y Godoy Cruz, donde las víctimas fueron asaltadas por delincuentes armados.

El primer episodio ocurrió cerca de las 21.45 en calles Digta y Unión Vecinal, de Maipú. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 36 años, identificado como F.V.Z., caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos armados con un cuchillo. Mediante amenazas, le sustrajeron $40.000 en efectivo y un teléfono celular Samsung A05, para luego darse a la fuga a pie. En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción dependiente de la Comisaría 49.

Horas más tarde, alrededor de las 00.15, una mujer de 27 años fue asaltada en la intersección de Amengual y Mármol, en Godoy Cruz. La víctima, identificada como N.F., se encontraba detenida en el lugar con su motocicleta Bajaj 400 cc cuando fue sorprendida por dos delincuentes armados, quienes, bajo amenazas, le sustrajeron el rodado y escaparon hacia el oeste. Interviene la Oficina Fiscal de la Comisaría 34.