Omar Asad planifica el once de Godoy Cruz para asegurar la permanencia

La atención del fútbol mendocino está totalmente puesta enGodoy Cruz. Con el ascenso consumado de Gimnasia, y la consagración de Independiente Rivadavia, la presión ahora está sobre el Tomba, que quiere sostener su lugar de privilegio en la Liga Profesional. No será tarea fácil, teniendo en cuenta que se juega una final ante un rival directo.
Entendiendo que depende de sí mismo para salvarse, pero que podría arrancar el partido ante Atlético Tucumán en descenso directo si hay una victoria para el Verdinegro o Aldosivi, el Turco mandará al campo a dos referentes que pueden absorver la presión.
Los cambios que planea Asad para jugar en Tucumán:
Se trata de los ingresos del Indio Fernández y Pol Fernández en la zona media, para acompañar a Vicente Poggi. Las otras variantes son en la defensa, donde el DT probó a Lucas Arce y Juan Escobar en lugar de Valverde y Rasmussen.
A partir de las variantes de nombres propios, el cuerpo técnico también planea una modificación respecto al parado táctico del equipo. En ese aspecto, el objetivo sería formar un 4-3-3 bien ofensivo, con Facundo Altamira y Santino Andino partiendo como extremos y Agustín Auzmendi como punta de lanza. El tiempo de la especulación se terminó, y Asad lo tiene muy claro.
De no mediar inconvenientes, el equipo que saltará al campo de juego para lograr una victoria clave pensando en la permanencia sería con: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Indio Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi,Santino Andino.