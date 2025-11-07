Omar Asad planifica el once de Godoy Cruz para asegurar la permanencia

El Expreso se prepara para uno de los partidos más importantes del año, donde intentará dar un paso hacia la salvación en la Liga Profesional.

Omar Asad prepara el duelo ante Atlético Tucumán, clave para el futuro de Godoy Cruz

La atención del fútbol mendocino está totalmente puesta en Godoy Cruz. Con el ascenso consumado de Gimnasia, y la consagración de Independiente Rivadavia, la presión ahora está sobre el Tomba, que quiere sostener su lugar de privilegio en la Liga Profesional. No será tarea fácil, teniendo en cuenta que se juega una final ante un rival directo.

Godoy Cruz y una parada brava: Godoy Cruz El plantel bodeguero ya dejó atrás la salida de Ribonetto y solo piensa en el clásico cuyano. Marcelo Álvarez / Los Andes El entrenador Omar Asad lo sabe, y por ese motivo trabajó durante toda la semana para encontrar la mejor versión posible de un plantel que mostró leves signos de mejoría ante San Martín de San Juan, pero que todavía no logra esos benditos tres puntos que le podrían traer una gran tranquilidad respecto a la situación en la tabla.

Entendiendo que depende de sí mismo para salvarse, pero que podría arrancar el partido ante Atlético Tucumán en descenso directo si hay una victoria para el Verdinegro o Aldosivi, el Turco mandará al campo a dos referentes que pueden absorver la presión.

Los cambios que planea Asad para jugar en Tucumán: Godoy Cruz El Indio Fernández volvería al once inicial de Godoy Cruz, ante Atlético Tucumán Gentileza Se trata de los ingresos del Indio Fernández y Pol Fernández en la zona media, para acompañar a Vicente Poggi. Las otras variantes son en la defensa, donde el DT probó a Lucas Arce y Juan Escobar en lugar de Valverde y Rasmussen.

A partir de las variantes de nombres propios, el cuerpo técnico también planea una modificación respecto al parado táctico del equipo. En ese aspecto, el objetivo sería formar un 4-3-3 bien ofensivo, con Facundo Altamira y Santino Andino partiendo como extremos y Agustín Auzmendi como punta de lanza. El tiempo de la especulación se terminó, y Asad lo tiene muy claro.