10 de noviembre de 2025 - 09:17

Caso Loan Peña: reactivan la búsqueda con nuevos rastrillajes en cuatro lagunas

Según el documento judicial, los rastrillajes se prolongarán durante 50 días, aunque podrían extenderse en función de las condiciones climáticas y los resultados que se obtengan durante las búsquedas.

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumará nuevos operativos a partir de este lunes.

Los Andes | Redacción Policiales
La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumará nuevos operativos a partir de este lunes. El Juzgado Federal de Goya autorizó la realización de rastrillajes, allanamientos y procedimientos en la zona, con el objetivo de obtener nuevos indicios sobre el paradero del menor.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución N° 527/2025, que ordena el inicio de tareas en cuatro lagunas ubicadas cerca del campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113, uno de los puntos clave en la causa.

En los operativos participarán de forma coordinada efectivos del Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Policía de Corrientes y organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

Por la desaparición del niño se encuentran procesados Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el excomisario Walter Maciel.

La reactivación de los rastrillajes renueva la expectativa de obtener avances en un caso que conmueve al país desde hace casi un año y medio.

