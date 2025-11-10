10 de noviembre de 2025 - 18:22

Se incendió una tribuna de La Bombonera tras el Superclásico pero no hubo heridos

Una dotación de bomberos actuó de inmediato y logró controlar la situación. Los papelitos lanzados durante el partido habrían sido el motivo.

Incendio en La Bombonera.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio generó preocupación este lunes en La Bombonera, apenas un día después del Superclásico entre Boca y River. El fuego se originó en una de las tribunas del estadio, pero los bomberos lograron controlarlo rápidamente y no hubo personas heridas.

Según informaron fuentes policiales, las llantas se desataron en la segunda bandeja sur del estadio Alberto J. Armando, sobre un sector donde había papeles acumulados tras el partido del domingo.

Desde la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires detallaron que el foco afectó unos 50 metros de ancho y que los bomberos trabajaron tanto dentro del estadio como desde una de las torres externas para sofocar el fuego.

La situación fue controlada en pocos minutos y no representó peligro para las instalaciones ni para los vecinos de la zona.

