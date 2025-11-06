Impactante video: un jubilado fue atropellado por un colectivo

Un hombre fue atropellado al intentar cruzar la avenida. Lo trasladaron al Hospital Italiano, donde fue diagnosticado con traumatismos en una pierna y en el cráneo.

Un jubilado fue atropellado por un colectivo y trasladado al hospital con traumatismos en la pierna y el cráneo.

Un jubilado de 84 años fue atropellado este miércoles al mediodía por un colectivo de la línea 17 mientras intentaba cruzar una avenida en la ciudad de Córdoba. Luego del impacto fue atendido por el servicio de emergencias.

El terrible incidente ocurrió en la avenida Rafael Núñez al 4700 y fue capturado en video por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran el momento en que el hombre intenta cruzar la avenida con la ayuda de un bastón y es embestido por el vehículo de la empresa Coniferal. A pesar de que el peatón levanta los brazos para advertir al conductor, el impacto fue inevitable.

Embed Un hombre de 84 años fue atropellado por un colectivo



Ocurrió en Córdoba y el accidentado, quien sufrió politraumatismos, fue asistido rápidamente.



Lo contó @juampizanotto en #BuenDíaNación pic.twitter.com/JYzWHiO5Ez — La Nación Más (@lanacionmas) November 6, 2025 Posteriormente en el clip se ve como el hombre quedó tendido en el asfalto. De inmendiato fue asistido por personas que estaban en el lugar, quienes llamaron una ambulancia.

Estado de salud del hombre tras el impacto El adulto mayor fue trasladado al Hospital Italiano, donde le diagnosticaron traumatismos en una pierna y en el cráneo.

Luego fue derivado a la Clínica Chutro, según confirmaron fuentes médicas al medio cordobés El Doces, allí permanece internado en sala común, estable y con una suturas leves en la cabeza y la pierna izquierda.

El colectivo era conducido por un chofer de 55 años y transportaba a 60 pasajeros en el momento del incidente, ninguno de ellos resultó herido. El hecho está bajo investigación por las autoridades para determinar si el colectivo respetó la luz del semáforo y el resto de las normas de tránsito.