Dos facciones de Camioneros se enfrentaron en una cancha: piñas, patadas e insultos

Todo ocurrió en la cancha de Argentino de Merlo. Más allá del partido que se disputaba, el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato sería lo que provocó el conflicto.

El fin de semana pasado, dos facciones del sindicato Camioneros protagonizaron una brutal pelea en la cancha del club Argentino de Merlo, Buenos Aires. Aunque se disputaba un partido de fútbol, el detonante del conflicto sería la supuesta malversación de US$10 millones. Es decir, un conflicto interno del sindicato.

Este lunes trascendió un video del hecho, en el que aparecen varios afiliados propinarse golpes y patadas, en medio de varios insultos. Todo ocurrió durante un partido correspondiente a un torneo disputado en el predio de la entidad deportiva.

Embed #Merlo Facciones del Sindicato de Camioneros arreglaron sus asuntos a las trompadas. La violencia fue escalando desde los últimos días, tras la salida de referentes alineados al histórico líder y la aparición de mensajes que respaldan a Pablo Moyano y a Marcelo "Feucho" Aparicio. Ambos son señalados como figuras en ascenso dentro de la organización, de acuerdo a lo informado por TN.

Se trata de una agrupación vinculada a Pablo Moyano y otro a Jerónimo Moyano. Algunos de ellos a su vez formarían parte de River y Argentino de Merlo. Lejos de la actividad deportiva, el detonante del conflicto sería el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato y de la obra social.

Según el citado medio, los denunciantes sostienen que hay demoras en la asistencia sanitaria y carencia de cobertura en algunas prestaciones.