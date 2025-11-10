10 de noviembre de 2025 - 22:01

Dos facciones de Camioneros se enfrentaron en una cancha: piñas, patadas e insultos

Todo ocurrió en la cancha de Argentino de Merlo. Más allá del partido que se disputaba, el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato sería lo que provocó el conflicto.

Fuerte pelea entre dos facciones de Camioneros en la cancha de Argentino de Merlo.

Fuerte pelea entre dos facciones de Camioneros en la cancha de Argentino de Merlo.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fin de semana pasado, dos facciones del sindicato Camioneros protagonizaron una brutal pelea en la cancha del club Argentino de Merlo, Buenos Aires. Aunque se disputaba un partido de fútbol, el detonante del conflicto sería la supuesta malversación de US$10 millones. Es decir, un conflicto interno del sindicato.

Leé además

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Tormentas, nubosidad y viento Zonda: así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina en honor al autor José Hernández. 

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y cuáles son las típicas costumbres

Por Redacción Sociedad

Este lunes trascendió un video del hecho, en el que aparecen varios afiliados propinarse golpes y patadas, en medio de varios insultos. Todo ocurrió durante un partido correspondiente a un torneo disputado en el predio de la entidad deportiva.

Embed

La violencia fue escalando desde los últimos días, tras la salida de referentes alineados al histórico líder y la aparición de mensajes que respaldan a Pablo Moyano y a Marcelo “Feucho” Aparicio. Ambos son señalados como figuras en ascenso dentro de la organización, de acuerdo a lo informado por TN.

Se trata de una agrupación vinculada a Pablo Moyano y otro a Jerónimo Moyano. Algunos de ellos a su vez formarían parte de River y Argentino de Merlo. Lejos de la actividad deportiva, el detonante del conflicto sería el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato y de la obra social.

Según el citado medio, los denunciantes sostienen que hay demoras en la asistencia sanitaria y carencia de cobertura en algunas prestaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

aconcagua radio: aspectos juridicos en casos de abuso a menores y ciberdelitos

Aconcagua Radio: aspectos jurídicos en casos de abuso a menores y ciberdelitos

Por Redacción Sociedad
pese a las campañas y la atención mediática, el bullying parece no disminuir,

Bullying: especialista advierte que la violencia es algo aprendido de los adultos y naturalizado

Por Verónica De Vita
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 10 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de tres años y le provocó lesiones graves. 

San Martín: un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de 3 años y le provocó lesiones graves

Por Enrique Pfaab