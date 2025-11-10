Aconcagua Radio: aspectos jurídicos en casos de abuso a menores y ciberdelitos

Por estos días, los casos de acoso y abuso digital conmueven con fuerza renovada. En Mendoza, una joven relató públicamente cómo fue víctima durante seis años de una red de extorsionadores que le arruinó la vida. Su testimonio sirvió para exponer una realidad que, aunque invisible para muchos, se repite en todo el país.

En diálogo con Aconcagua Radio, la abogada Bárbara Peñaloza, máster en abogacía digital y especialista en derecho informático, explicó que el grooming es “uno de los ciberdelitos que más proliferan junto con las ciberestafas”. Según precisó, “son investigaciones muy complejas, pero lamentablemente frecuentes”.

“El daño que se causa a la víctima de grooming es profundo —señaló—. Estamos hablando de abuso sexual de una persona menor de edad, aun cuando ocurra en un entorno virtual. Los psicólogos y psiquiatras coinciden en que las consecuencias son las mismas que sufre una víctima de abuso sexual presencial.”

Peñaloza recordó que, si bien el delito está tipificado desde 2013, las investigaciones avanzan hoy con más herramientas que en el pasado. “No podemos comparar cómo se investigaba un ciberdelito hace diez años con la tecnología y la especialización que tiene ahora la justicia. Se ha perfeccionado mucho, y en varios casos se logra dar con los responsables y aplicar las penas correspondientes”, afirmó.

Respecto de la existencia de condenas, la abogada aclaró que “en grooming sí hay un delito penal y se dictan condenas, aunque no siempre trascienden porque los fallos no son públicos”. De todos modos, sostuvo que en ocasiones se conocen avances judiciales “cuando se desbaratan bandas dedicadas a la producción o comercialización de material de abuso sexual infantil”.

En cambio, explicó que el ciberbullying no constituye un delito penal, sino una forma de violencia entre menores de edad. “El grooming ocurre cuando una persona mayor contacta a una menor con fines sexuales. En el ciberbullying, en cambio, son chicos o adolescentes que atacan a otro en el entorno digital”, diferenció.

Peñaloza subrayó que la crudeza del ciberbullying radica en su permanencia. “Antes, una persona que sufría bullying lo padecía en la escuela y luego encontraba un respiro en su casa o en otros espacios. Hoy, con las redes, el acoso continúa las 24 horas. El daño que produce es enorme, aunque no esté tipificado como delito”, señaló.

Ante la consulta sobre si el ciberbullying podría derivar en causas judiciales, respondió que “depende del caso concreto: si el acoso genera lesiones o se combina con otras formas de violencia, puede haber intervención penal”. Sin embargo, insistió en que se trata de un problema que requiere “una respuesta social, educativa y familiar más que judicial”.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Peñaloza advirtió sobre el uso incorrecto del término pornografía infantil. “No solo es erróneo, sino revictimizante —explicó—. La pornografía es una producción del mundo adulto, en la que las personas participan de manera voluntaria. Cuando se trata de menores, no hay consentimiento posible: esos niños son engañados o extorsionados para generar ese contenido.”

Por eso, la especialista insistió en que “nunca se debe hablar de pornografía infantil, sino de material de abuso sexual infantil”. Y concluyó: “El grooming también es abuso sexual infantil. Nombrarlo de esa manera es fundamental, porque el lenguaje define cómo comprendemos y enfrentamos estas violencias.”

