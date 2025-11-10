10 de noviembre de 2025 - 18:15

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y cuáles son las típicas costumbres

La fecha busca rendir homenaje a las costumbres que conforman parte de la identidad nacional, como el mate, el truco y el folclore.

Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina en honor al autor José Hernández.&nbsp;

Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina en honor al autor José Hernández. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Cada 10 de noviembre, en Argentina celebra el Día de la Tradición con el objetivo de rendir homenaje al nacimiento del escritor José Hernández (1834-1886), autor de la reconocida obra de la literatura nacional, el poema “El gaucho Martín Fierro”.

Leé además

La sal gruesa y la cebolla son los trucos de limpieza más usados para dejar la parrilla impecable después del asado.

Cómo limpiar la parrilla después del asado sin esfuerzo y sin usar productos químicos

Por Ignacio Alvarado
aconcagua radio: aspectos juridicos en casos de abuso a menores y ciberdelitos

Aconcagua Radio: aspectos jurídicos en casos de abuso a menores y ciberdelitos

Por Redacción Sociedad

La celebración se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley N° 4.756, cuyos autores -Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni- reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear las tradiciones gauchas en la Provincia de Buenos Aires.

Poema El gaucho Martín Fierro

Es considerada una de las mayores obras de la literatura argentina. El poema relata la experiencia del gaucho en los tiempos posindependentistas, cuando el país transitaba una etapa de organización política y económica que ponía a este actor social entre medio de la civilización absoluta y el campo abierto.

martin fierro

A través de su obra, Jose Hernández denunció la injusticia que sufrían las clases marginadas. El éxito inmediato del poema lo llevó a colocar la mirada sobre aquellos que solían ser ignorados. Así, Martín Fierro se consolidó como un símbolo de la resistencia y la identidad nacional de Argentina.

Cómo celebrar el Día de la Traición

Este día invita a reencontrarse con las tradiciones argentinas, como la música, danzas, comidas y celebraciones.

  • Gastronomía: Las opciones más populares incluyen platos típicos como asado, empanadas, locro, humita, guisos, pastelitos, tortas fritas, alfajores y dulce de leche.
image
Los mejores cortes de carne para el asado en parrillas del hogar

Los mejores cortes de carne para el asado en parrillas del hogar

  • Música: el folclore es el género musical protagonista. Es la fecha ideal para escuchar y bailar ritmos como chacareras, zambas o milongas.
Festival Nacional del Folclore Cosquín
Festival Nacional del Folclore Cosquín
Festival Nacional del Folclore Cosquín
  • Mate: es un símbolo claro de la argentinidad y está presente en todos los hogares. Refleja la union a través de la ronda de mate con familia o amigos.
Una persona tomando Mate
  • Reuniones y juegos: la unión se celebras también acompañada de juegos de cartas como el truco argentino.
truco juego

Durante toda la semana, se suelen realizar diversas actividades para conmemorar la Tradición, como actos escolares, peñas, desfiles, festivales folclóricos y más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pese a las campañas y la atención mediática, el bullying parece no disminuir,

Bullying: especialista advierte que la violencia es algo aprendido de los adultos y naturalizado

Por Verónica De Vita
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 10 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de tres años y le provocó lesiones graves. 

San Martín: un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de 3 años y le provocó lesiones graves

Por Enrique Pfaab
El niño del Aconcagua vuelve a su montaña: la historia del descubrimiento de la momia y su misteriosa leyenda

El niño del Aconcagua vuelve a su montaña: la historia del descubrimiento de la momia y su misteriosa leyenda

Por Ignacio de la Rosa