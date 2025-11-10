Tormentas, nubosidad y viento Zonda: así estará el tiempo este martes en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura mejorará.

Este martes se espera en Mendoza un combo de inestabilidad que advierte a todos: nubosidad, tormentas y viento zonda, aunque con mejoras por la tarde. La máxima rondará cercana a los 30°, mientras que la mínima se mantendrá alta. A continuación el detalle del pronóstico del tiempo.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “inestabilidad con nubosidad variable” este martes 11 de noviembre con poco cambio de la temperatura. Se anuncia una máxima de 29°C y una mínima de 17°C, con vientos moderados del sudeste.

Por otra parte, se anticipan tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia, además de viento Zonda en precordillera y Malargüe. En la cordillera habrá poca nubosidad.