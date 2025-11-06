Contingencias climáticas anticipó un jueves "muy inestable" y el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y amarilla. Esta son las zonas afectadas.

Zonda, tormentas y granizo: el "combo" meteorológico que afectará a Mendoza.

La provincia enfrenta este martes un verdadero “combo meteorológico” con zonda, tormentas, lluvias intensas y posible caída de granizo, según informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas.

El SMN mantiene alertas amarilla y naranja vigentes para gran parte del territorio provincial, lo que anticipa una jornada muy inestable y de riesgo moderado a fuerte por fenómenos meteorológicos severos.

Jueves con zonda, lluvias y granizo Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este jueves 6 de noviembre será un día “muy inestable”, con nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos "algo"fuertes del sector sur. También se esperan nevadas en cordillera y tormentas con granizo en distintas zonas del llano.

Pronostican lluvias para esta semana en Mendoza Pronostican lluvias para esta semana en Mendoza La temperatura máxima prevista es de 24°C, mientras que la mínima será de 10°C, sin grandes variaciones respecto al lunes.

Alerta naranja y amarilla: a qué zonas afecta El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afecta al sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y especialmente el este. Según el organismo, se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, con posibilidad de abundante acumulación de agua y caída de granizo.