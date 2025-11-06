6 de noviembre de 2025 - 08:26

Zonda, tormentas y granizo: el "combo" meteorológico que afectará a Mendoza

Contingencias climáticas anticipó un jueves "muy inestable" y el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y amarilla. Esta son las zonas afectadas.

La provincia enfrenta este martes un verdadero “combo meteorológico” con zonda, tormentas, lluvias intensas y posible caída de granizo, según informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas.

El SMN mantiene alertas amarilla y naranja vigentes para gran parte del territorio provincial, lo que anticipa una jornada muy inestable y de riesgo moderado a fuerte por fenómenos meteorológicos severos.

Jueves con zonda, lluvias y granizo

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este jueves 6 de noviembre será un díamuy inestable”, con nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos "algo"fuertes del sector sur. También se esperan nevadas en cordillera y tormentas con granizo en distintas zonas del llano.

La temperatura máxima prevista es de 24°C, mientras que la mínima será de 10°C, sin grandes variaciones respecto al lunes.

Alerta naranja y amarilla: a qué zonas afecta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afecta al sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y especialmente el este. Según el organismo, se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, con posibilidad de abundante acumulación de agua y caída de granizo.

En tanto, rige también una alerta amarilla por viento zonda, que podría presentarse durante el día en precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo.

El mapa de las alertas en Mendoza

Paso Cristo Redentor: Cerrado

Para este jueves 6 de noviembre, anunciaron el cierre preventivo del paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, por inestabilidades climáticas, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

La medida regirá desde las 14 de este jueves, con cierre de barreras en Uspallata a partir de las 12, según informaron las autoridades en un comunicado.

La decisión se debe a inestabilidades climáticas en alta montaña según los informes meteorológicos, lo que no garantizan una transitabilidad segura.

Según indican, a lo largo de la jornada “se evaluarán las condiciones climáticas para decidir su habilitación”, si el tiempo lo permite.

