Los detalles del pronóstico del tiempo con doble alerta para varios sectores de la provincia, según lo anticipado por Defensa Civil.

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza: todo en un lapso de 24 horas

El viento Zonda volverá a hacerse sentir en Mendoza este viernes, con ráfagas que afectarán varios sectores de la provincia, antes del ingreso de un fugaz frente frío que traerá tormentas con probabilidad de granizo y descenso de temperatura.

Según lo informado por Defensa Civil, el Zonda marcará presencia desde temprano el viernes en la precordillera y el sur provincial, con velocidades cercanas a los 40 km/h entre las 8 y 11. El Gran Mendoza, sobre todo en el oeste y norte, podría sentir la influencia del Zonda durante la tarde, además de Potrerillos y varias zonas de Luján de Cuyo, con condiciones cálidas y secas.

A partir de las 19 de mañana, ingresará un viento sur asociado a un frente frío pasajero, que avanzará desde el sur hacia el norte y el este provincial, con ráfagas iniciales de hasta 50 km/h, persistiendo hasta la madrugada del sábado.

Si bien el cielo estará despejado en las primeras horas, desde el mediodía aumentará la nubosidad. Por la tarde, se prevé el desarrollo de tormentas moderadas en San Rafael y General Alvear, que podrían incluir granizo en algunos sectores.

Durante la noche, la actividad eléctrica se desplazará hacia el Valle de Uco, la zona Este y el Gran Mendoza, con lluvias que podrían extenderse hasta el amanecer del sábado.