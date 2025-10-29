29 de octubre de 2025 - 20:39

Sigue subiendo la temperatura en Mendoza en la previa del viento Zonda: a qué sectores afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera viento Zonda.

El pronóstico para este jueves en Mendoza.

El pronóstico para este jueves en Mendoza.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La temperatura continúa subiendo en la provincia de Mendoza, aunque las heladas parciales y tormentas aisladas seguirán presentes. Antes del fin de semana, la máxima llegará a tocar los 30°C, mientras que la mínima se acercará a los 15°C. Además, el viernes se anticipa viento Zonda, el cual podría bajar al llano.

Leé además

Mausoleo de Rito Baquero en el Cementerio de la Ciudad. Foto: Luciana Sabina

El mausoleo de Rito Baquero: amor, disputas y arte catalán en el Cementerio de Mendoza

Por Luciana Sabina
El Gobierno Nacional anunció un aumento de hasta 35% en las prestaciones por discapacidad tras meses de reclamos.

Tras 10 meses de reclamos, el Gobierno anunció un aumento de las prestaciones por discapacidad

Por Verónica De Vita

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 30 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves del sudeste. También se esperan heladas parciales en Valle de Uco, con mínimas que estarán bajo cero. En la Cordillera de Los Andes indican cielo parcialmente nublado.

Viernes: alerta por viento Zonda

El viernes 31 de octubre se anticipa “nubosidad variable” con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 12°C, con tormentas aisladas hacia la noche. En la Cordillera se esperan nevadas, mientras que en precordillera y en Malargüe rige alerta amarilla por viento Zonda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza

Se viene un nuevo corte masivo de agua este sábado en el Gran Mendoza: estas serán las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Mendoza se viste de Halloween: en cotillones se venden sifraces y hay locales que preparan noches especiales

Halloween pisa fuerte en Mendoza: cotillones de temporada alta, locales con noches especiales y mucho entusiasmo

Por Bernarda García Centurión
Cada 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) y se busca generar conciencia al respecto. En ese marco, la plaza España de Ciudad fue el centro de una actividad enmarcada en una campaña nacional de concientización

Los números del ACV: se produce uno cada 5 días en Mendoza

Por Verónica De Vita
de mendoza a bulgaria: compartiendo el arte del enoturismo

De Mendoza a Bulgaria: compartiendo el arte del enoturismo