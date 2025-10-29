Sigue subiendo la temperatura en Mendoza en la previa del viento Zonda: a qué sectores afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera viento Zonda.

La temperatura continúa subiendo en la provincia de Mendoza, aunque las heladas parciales y tormentas aisladas seguirán presentes. Antes del fin de semana, la máxima llegará a tocar los 30°C, mientras que la mínima se acercará a los 15°C. Además, el viernes se anticipa viento Zonda, el cual podría bajar al llano.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 30 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves del sudeste. También se esperan heladas parciales en Valle de Uco, con mínimas que estarán bajo cero. En la Cordillera de Los Andes indican cielo parcialmente nublado.