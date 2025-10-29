Sigue subiendo la temperatura en Mendoza en la previa del viento Zonda: a qué sectores afectará

La temperatura continúa subiendo en la provincia de Mendoza, aunque las heladas parciales y tormentas aisladas seguirán presentes. Antes del fin de semana, la máxima llegará a tocar los 30°C, mientras que la mínima se acercará a los 15°C. Además, el viernes se anticipa viento Zonda, el cual podría bajar al llano.
Temperatura para este jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 30 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves del sudeste. También se esperan heladas parciales en Valle de Uco, con mínimas que estarán bajo cero. En la Cordillera de Los Andes indican cielo parcialmente nublado.
Viernes: alerta por viento Zonda
El viernes 31 de octubre se anticipa “nubosidad variable” con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 12°C, con tormentas aisladas hacia la noche. En la Cordillera se esperan nevadas, mientras que en precordillera y en Malargüe rige alerta amarilla por viento Zonda.