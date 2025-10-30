Fianza de $10 millones y domiciliaria para los rugbiers mendocinos investigados por presunto abuso sexual en Chile

Cámara Federal de Mendoza ordenó que los dos rugbiers mendocinos detenidos a pedido de la Justicia de la República de Chile sigan sujetos a proceso, pero con prisión domiciliaria.

Así las cosas, Enzo Falaschi y Matías Morales, dejarán en las próximas horas el Complejo Penitenciario Federal n° VI, en Cacheuta, Luján de Cuyo, Mendoza, donde se encuentran alojados. Ambos son reclamados por la justicia de Chile que los investiga por el presunto abuso sexual de dos jugadoras de hockey de vecino país.

La medida es provisoria, por un plazo de 30 días y para que luego sea renovada -si no hay incumplimientos- por el juez Leopoldo Rago Gallo, quien subroga juzgado Federal Nª1 de Mendoza, donde se instruye el pedido de la justicia trasandina.

La medida incluye la colocación obligatoria de una tobillera electrónica y el pago de una fianza real de $10 millones.

Los acusados deberán someterse a proceso, no obstaculizar la investigación y cumplir con la prohibición de no comunicarse con las denunciantes, ni con su entorno familiar y amistades, personalmente o a través de medios electrónicos (teléfonos, correos electrónicos o redes sociales). Lo mismo rige para los testigos del caso.

Además, estarán obligados a estar bajo la tutela de un cuidador, no podrán salir de la provincia y deberán confeccionar un listado de personas autorizadas a ingresar al domicilio donde fijen residencia los acusados.

Estas medidas fueron solicitadas por los defensores de Morales -los abogados Francisco Castro y Federica Mazzola- y las abogadas de Falaschi - Gemina y Anahí Vanier- mediante un recurso de apelación que fue aceptado.

El tramite de extradición

El 13 de octubre el juzgado Federal Nª1 de Mendoza realizó la audiencia de extradición de los deportistas ordenó que se iniciara el trámite de extradición solicitado por 4º Juzgado de Garantías de Santiago de Chile

El fallo indicó que se informará a la justicia de Chile, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la voluntad de los mendocinos de “someterse al proceso que se sigue en su contra” por medios telemáticos (videollamadas), mientras continúa el curso del trámite de Extradición.

Luego, el juez Rago Gallo estableció dar intervención a un asesor de menores para que proteja los derechos de la hija de Morales.

Y, en el caso de que a futuro los rugbiers fueran deportados, solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación que exhorte a la República de Chile a brindar seguridades que garanticen la integridad física de los procesados.

Por último, Rago Gallo ordenó remitir copia certificada del fallo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, haciéndose saber que los defensores de los deportistas han “solicitado la aplicación de los previsto en el art. 2 del Tratado Interamericano de Extradición y del art. 12 de la ley de Cooperación en Materia Internacional (Ley 24767).

En ambos casos se establece que, de no entregarse a las personas requeridas, el Estado requerido está obligado a juzgarlas por el delito que se les imputa. En este caso, la Justicia argentina.

El 3 de setiembre pasado Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la puerta de un gimnasio de Ciudad a los dos rugbiers locales por orden del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza y a pedido del Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago Chile, que investiga a Falaschi y Morales por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal.

La denuncia de las jugadoras de hockey chilenas

En 2023, Falaschi y Morales formaban parte del equipo del club chileno Stade Français, compitiendo en la Primera Nacional TOP 10.

Según la acusación, el 4 de agosto de ese año, los mendocinos habrían asistido a un boliche llamado Candelaria, en Vitacura, con algunos compañeros de equipo y con algunas jugadoras de hockey

Durante la velada todos consumieron alcohol y al final del encuentro los dos mendocinos y un compañero chileno tomaron de brazo a las dos jóvenes, las subieron a un auto y se dirigieron a un departamento ubicado en la misma comuna de Vitacura. Según las dos denunciantes habrían sido abusadas por los tres acusados en ese lugar.

Falaschi está acusado de un caso de “violación”, según consta en pedido de extradición; en tanto que Morales está “formalizado”, en “dos casos de violación”, que, según entiende su abogado sería por un tocamiento y un abuso sexual agravado.

Según explicó Castro su cliente no estuvo en el boliche que se menciona en la denuncia, ya que estaba en su departamento, lugar donde se reunieron los tres deportistas, con las dos denunciantes. En ese sentido, sostiene, los hechos que se relatan en la imputación no son ciertos.

El Cuarto Juzgado realizó una audiencia de formalización casi un año después, el 2 de mayo de 2023, en la que los defensores oficiales de los acusados, se opusieron. En ese momento los mendocinos desconocían por completo la denunciada.