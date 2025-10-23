Llega el frente frío y tormentas, pero sigue la alerta por Zonda: el pronóstico para este viernes

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada agradable antes del comienzo del fin de semana en Mendoza.

El pronóstico para este viernes en Mendoza

Para este viernes 24 de octubre, está pronosticada una jornada ventosa con descenso de la temperatura, tormentas aisladas y Zonda en algunas zonas de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un jueves caluroso y con alerta por tormentas, para este viernes se espera una jornada más agradable aunque persiste el pronóstico de lluvias. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 18°C.

Además, el ente provincial alertó por presencia de viento Zonda en el departamento de Malargüe y precipitaciones en la zona de cordillera.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a las zonas de precordillera en Las Heras y Luján.

Alerta por Zonda Pronóstico extendido en Mendoza De cara al sábado está pronosticada una jornada nublada con poco cambio de la temperatura y vientos del sector sur. La máxima será de 23°C y la mínima de 12°C.