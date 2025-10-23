23 de octubre de 2025 - 20:34

Llega el frente frío y tormentas, pero sigue la alerta por Zonda: el pronóstico para este viernes

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada agradable antes del comienzo del fin de semana en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este viernes 24 de octubre, está pronosticada una jornada ventosa con descenso de la temperatura, tormentas aisladas y Zonda en algunas zonas de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un jueves caluroso y con alerta por tormentas, para este viernes se espera una jornada más agradable aunque persiste el pronóstico de lluvias. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 18°C.

Además, el ente provincial alertó por presencia de viento Zonda en el departamento de Malargüe y precipitaciones en la zona de cordillera.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a las zonas de precordillera en Las Heras y Luján.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al sábado está pronosticada una jornada nublada con poco cambio de la temperatura y vientos del sector sur. La máxima será de 23°C y la mínima de 12°C.

En tanto el domingo de elecciones está prevista una jornada nublada con ascenso de la temperatura y algo nublado en la zona de cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 12°C.

