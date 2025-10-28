Se termina el frío, pero llegan las tormentas: qué zonas afectará y de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 5°C para mañana en Mendoza. Para el jueves también se esperan tormentas.

Tanto miércoles como jueves se anticipa el aumento de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del tiempo, la máxima llegará nuevamente a los 30°C esta semana, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. En algunas zonas se esperan tormentas. A continuación, el tiempo en detalle.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca a parcialmente nubosidad” este miércoles 29 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 18°C, mientras que la mínima será de 5°C, con tormentas aisladas en el sur provincial y heladas parciales.