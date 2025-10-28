28 de octubre de 2025 - 20:26

Se termina el frío, pero llegan las tormentas: qué zonas afectará y de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 5°C para mañana en Mendoza. Para el jueves también se esperan tormentas.

Pronóstico del tiempo en Mendoza este miércoles 28 de octubre.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tanto miércoles como jueves se anticipa el aumento de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del tiempo, la máxima llegará nuevamente a los 30°C esta semana, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. En algunas zonas se esperan tormentas. A continuación, el tiempo en detalle.

Amanece en Mendoza, frío y nublado. Foto archivo / Los Andes

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca a parcialmente nubosidad” este miércoles 29 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 18°C, mientras que la mínima será de 5°C, con tormentas aisladas en el sur provincial y heladas parciales.

Sube la temperatura en la semana

El jueves 30 de octubre, por su parte, la temperatura aumentará aún más. Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 9°C, con vientos leves del sudeste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad. El viernes la temperatura llegará a los 30°C, aunque con tormentas durante la noche.

