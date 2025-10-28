Se termina el frío, pero llegan las tormentas: qué zonas afectará y de cuánto será la máxima

Tanto miércoles como jueves se anticipa el aumento de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del tiempo, la máxima llegará nuevamente a los 30°C esta semana, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. En algunas zonas se esperan tormentas. A continuación, el tiempo en detalle.
Cómo estará el tiempo mañana
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca a parcialmente nubosidad” este miércoles 29 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 18°C, mientras que la mínima será de 5°C, con tormentas aisladas en el sur provincial y heladas parciales.
Sube la temperatura en la semana
El jueves 30 de octubre, por su parte, la temperatura aumentará aún más. Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 9°C, con vientos leves del sudeste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad. El viernes la temperatura llegará a los 30°C, aunque con tormentas durante la noche.