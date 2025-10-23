Turno tarde: suspenden las clases por Zonda en un departamento de Mendoza

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y por recomendación de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) informó la suspensión de clases presenciales este jueves 23 de octubre en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe .

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en su pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en Malargüe y precordillera. Tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Inestable en cordillera".

Jueves 23 de octubre Suspensión de clases presenciales en #Malargüe , todos los niveles y modalidades. : https://t.co/ucSpgabY1a pic.twitter.com/hMmCBIhnFF

Según Defensa Civil, el viento podría afectar a las siguientes zonas:

Malargüe

Uspallata

Valle de Uco

Rivadavia

Junín

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el Servicio Meteorológico Nacional.

También hay alerta por tormentas

En cuanto a las tormentas, que incluye la probabilidad de granizo, la alerta abarca en horas de la tarde y noche a:

San Rafael

Valle de Uco

Gran Mendoza

Noreste provincial

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", anticipa el SMN.