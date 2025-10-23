Turno tarde: suspenden las clases por Zonda en un departamento de Mendoza

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y por recomendación de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de clases presenciales este jueves 23 de octubre en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Pronóstico de Zonda este jueves 23 de octubre
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en su pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en Malargüe y precordillera. Tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Inestable en cordillera".
La máxima alcanzará los 32°C en la tarde.
Según Defensa Civil, el viento podría afectar a las siguientes zonas:
- Malargüe
- Uspallata
- Valle de Uco
- Rivadavia
- Junín
"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el Servicio Meteorológico Nacional.
También hay alerta por tormentas
En cuanto a las tormentas, que incluye la probabilidad de granizo, la alerta abarca en horas de la tarde y noche a:
- San Rafael
- Valle de Uco
- Gran Mendoza
- Noreste provincial
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", anticipa el SMN.