Alertan hoy por tormentas con granizo y hasta Zonda: las zonas afectadas

Este jueves estará afectado en Mendoza por viento Zonda durante la tarde y tormentas en la noche , de acuerdo a la zona.

Alerta por Zonda y tormentas: a qué zonas alcanza hoy

Para hoy, el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas señala: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en Malargüe. Tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera". La máxima trepará hasta los 32°C.

En tanto, la advertencia por tormentas, que incluye la probabilidad de granizo, abarca:

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indica el SMN.

Alerta amarilla por Zonda y tormentas con granizo (23/10/25) Alerta amarilla por Zonda y tormentas con granizo (23/10/25) Defensa Civil

Para el viernes, el reporte meteorológico anticipa descenso de la temperatura, tormentas durante la madrugada y hasta precipitaciones en la cordillera. Luego, tiempo parcialmente nublado con vientos moderados del sur. La mínima será de 17°C, mientras que la máxima llegará a los 26°C.

Cuándo ingresa el frente frío en Mendoza

El frente frío ingresará en Mendoza el domingo por la noche y se acentuará el lunes: "Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera".

La mínima será de 11°C, mientras que la máxima se ubicará apenas en 16°C.