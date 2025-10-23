Alertan hoy por tormentas con granizo y hasta Zonda: las zonas afectadas

Este jueves estará afectado en Mendoza por viento Zonda durante la tarde y tormentas en la noche, de acuerdo a la zona.
Se espera hacia la noche el regreso de las precipitaciones en varios sectores de Mendoza. ¿Cuándo llegará el frente frío?
Para hoy, el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas señala: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en Malargüe. Tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera". La máxima trepará hasta los 32°C.
La alerta amarilla por Zonda rige para:
En tanto, la advertencia por tormentas, que incluye la probabilidad de granizo, abarca:
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indica el SMN.
Para el viernes, el reporte meteorológico anticipa descenso de la temperatura, tormentas durante la madrugada y hasta precipitaciones en la cordillera. Luego, tiempo parcialmente nublado con vientos moderados del sur. La mínima será de 17°C, mientras que la máxima llegará a los 26°C.
El frente frío ingresará en Mendoza el domingo por la noche y se acentuará el lunes: "Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera".
La mínima será de 11°C, mientras que la máxima se ubicará apenas en 16°C.