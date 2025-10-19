Pronóstico en Mendoza: la temperatura máxima para los próximos días promedia los 30°C

Se anuncia poco cambio de la temperatura para el arranque de la semana. Sin embargo advierten de la posibilidad de tormentas.

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura en Mendoza.

Los días primaverales llegaron para instalarse en Mendoza. Días agradables y noches frescas "climatizan" las jornadas de la actual temporada, sin embargo, la amenaza de tormentas puede romper con la rutina.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anunciaron para este lunes: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste". Además detallaron que estará "algo nublado en cordillera". La mínima será de 15°C y la máxima de 31°C.

Poco cambio de la temperatura para los próximos días en Mendoza Poco cambio de la temperatura para los próximos días en Mendoza. X / @ContingenciasDA Para el martes, el pronóstico extendido prevé: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur". Respecto a lo que sucederá en cordillera, se señaló: "Poco nuboso". La mínima rondará los 15°C nuevamente, pero la máxima bajará a los 30°C.