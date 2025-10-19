19 de octubre de 2025 - 22:13

Pronóstico en Mendoza: la temperatura máxima para los próximos días promedia los 30°C

Se anuncia poco cambio de la temperatura para el arranque de la semana. Sin embargo advierten de la posibilidad de tormentas.

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura en Mendoza.

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los días primaverales llegaron para instalarse en Mendoza. Días agradables y noches frescas "climatizan" las jornadas de la actual temporada, sin embargo, la amenaza de tormentas puede romper con la rutina.

Leé además

El festival más grande arranca el próximo fin de semana

Así se vivió el Festival Montaña: música, energía y miles de fans que llenaron de color su primera edición

Por Celeste Laciar
Gutiérrez Sport Club hace un enorme esfuerzo para levantarse

La novedosa rendición de cuentas de Gutiérrez Sport Club: "Voy a llamar a cada socio"

Por Emanuel Cenci

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anunciaron para este lunes: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste". Además detallaron que estará "algo nublado en cordillera". La mínima será de 15°C y la máxima de 31°C.

Poco cambio de la temperatura para los próximos días en Mendoza
Poco cambio de la temperatura para los próximos días en Mendoza.

Poco cambio de la temperatura para los próximos días en Mendoza.

Para el martes, el pronóstico extendido prevé: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur". Respecto a lo que sucederá en cordillera, se señaló: "Poco nuboso". La mínima rondará los 15°C nuevamente, pero la máxima bajará a los 30°C.

El miércoles habrá un leve descenso de la temperatura, con 29°C de máxima. Se repite también el pronóstico de "poco nuboso" para la cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ascenso de la temperatura en Mendoza para el arranque de la semana.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura ante la amenaza del Zonda

Por Redacción Sociedad
Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de calor de verano: cómo estará el fin de semana largo

Hoy la máxima llegará a 33° y se vienen días de "calor de verano": cómo estará el fin de semana largo

Por Redacción Sociedad
Por qué hoy 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina.

Por qué hoy 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina

Por Redacción Sociedad
Día de la Madre: el saludo de Javier Milei y Casa Rosada.

El mensaje de Milei y la publicación oficial de Casa Rosada por el Día de la Madre: "Pilar insustituible"

Por Redacción Sociedad