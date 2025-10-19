La novedosa rendición de cuentas de Gutiérrez Sport Club: "Voy a llamar a cada socio"

Luego de tambalear producto de una feroz crisis económica desatada por su participación en el Torneo Federal A , Gutiérrez Sport Club intenta ponerse de pie y sanear sus arcas con el apoyo de sus hinchas. En las últimas horas, el que actualizó la situación a través de un curioso método es el presidente Sebastián Fernández.

El flamante pope, que tomó las riendas en la recta final del campeonato de tercera división para sortear el duro momento, eligió una forma novedosa de comunicar la realidad del Celeste: una transmisión vía streaming, disponible para socios, hinchas y curiosos.

Con un plano que reflejó la austeridad y transparencia que intentan imprimir sus dirigentes en este nuevo presente, los detalles financieros, los ingresos y egresos se entremezclaron con los saludos de los colaboradores en el chat en vivo. Toda una simbiosis entre las nuevas formas de comunicar y la seriedad que requiere levantar un club con problemas.

En la presentación, llevada a cabo en soledad por el presidente Sebastián Fernández, se dio a conocer la evolución del pasivo que debe afrontar el Perro. Según se desprendió de la transmisión, la deuda total bajó a 25 millones de pesos , correspondiente al plantel anterior, al actual, al cuerpo técnico y la boleta por el gasto en energía.

Mientras tanto, se realizaron pagos por más de 34 millones de pesos en tres etapas, incluyendo compromisos con trabajadores, servicios, logística, y costos de participación por el Federal A.

A partir de lo dialogado por el dirigente, las grandes erogaciones de dinero fueron posibles por la cobranza de acuerdos publicitarios por sponsoreo en la camiseta, aportes de AFA, alquiler de una antena, y el apoyo de colaboradores de la institución, que donaron dinero para hacer frente a los desafíos existentes. Sin embargo, se reconoció que actualmente se atraviesa una meseta teniendo en cuenta que los ingresos bajaron considerablemente.

Pero las complicaciones económicas no impiden que Gutiérrez se mantenga optimista con llegar a fin de año totalmente saneado desde los números. Para lograrlo, apuestan por agilizar el arribo de dinero que todavía aguardan de parte de sponsors, y la AFA. Además, proyectan una cena de fin de año que podría alcanzar el monto total de lo adeudado.

El pedido de ayuda del Perro: “Si nos caemos anímicamente se cae todo”

image Sebastián Fernández, presidente de Gutiérrez Sport Club GSC

El streaming tuvo su momento más sensible cuando el presidente se refirió de manera honesta a lo que se siente haber tomado el fierro caliente de un club con múltiples desafíos. “Toca levantarse y acostarse con los mensajes de todo el mundo preguntando por su situación, con total legitimidad, porque entiendo que preguntan por un derecho. Estamos haciendo un trabajo desde lo personal y desde lo grupal totalmente inhumano”, comenzó relatando el presidente.

Luego, dejó un mensaje de aliento para los hinchas, pero también para él mismo y su equipo. “Por eso la angustia, y la necesidad de respirar hondo y buscar la manera de ser resilientes. No nos podemos caer anímicamente, porque si pasa eso, se cae todo”.

La Cena de fin de año, el método para terminar el calvario:

Gutiérrez Sport Club apuesta a conseguir los 30 millones de pesos (entre deudas y gastos previstos) que necesita para terminar el año sin inconvenientes económicos a través de una gran cena familiar de despedida del 2025.

Según se comunicó, el evento contará con menú criollo, sorteos, más de 100 premios, shows artísticos, y homenajes. El objetivo es vender 300 entradas a $100.000 la pareja.

Para finalizar, Fernández aseguró que se pondrá al hombro el cumplimiento de esa meta de sanear al club, comunicándose personalmente con cada socio. “Vamos a tomar el padrón de socios del club, estén al día o no. Y soy yo quien te va a llamar como presidente del club para ofrecerte la tarjeta de la cena. Me voy a estar comunicando con cada familia de Gutiérrez, yo me comprometo a hacerlo, y si es posible acercar la tarjeta de la cena para que estemos todos”, cerró el pope.

Con las nobles herramientas que sólo el amor brinda, el Celeste cerrar una tumultuosa etapa de su vida deportiva para poder proyectar hacia el futuro con la tranquilidad de las cuentas saneadas, y de los portones abiertos para los chicos.