Alerta por Zonda y tormentas: a qué zonas alcanza hoy

En Mendoza, la semana tendrá la ocurrencia de tormentas aisladas como una constante en horas de la noche.

Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Siempre con calor presente, se vienen días con pronóstico de tormentas y hasta viento Zonda leve en algunos sectores de Mendoza.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy, martes 21 de octubre: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera". La máxima rondará los 31°C.

La alerta amarilla por Zonda alcanza a la zona baja de Malargüe en horas de la tarde: "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

Además, Defensa Civil advirtió por "la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, por sectores en Zona Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza". Serán lluvias moderadas a intensas, pero no se descarta la caída de granizo pequeño.