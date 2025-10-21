Alerta por Zonda y tormentas: a qué zonas alcanza hoy

Siempre con calor presente, se vienen días con pronóstico de tormentas y hasta viento Zonda leve en algunos sectores de Mendoza.
En Mendoza, la semana tendrá la ocurrencia de tormentas aisladas como una constante en horas de la noche.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy, martes 21 de octubre: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera". La máxima rondará los 31°C.
La alerta amarilla por Zonda alcanza a la zona baja de Malargüe en horas de la tarde: "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".
Además, Defensa Civil advirtió por "la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, por sectores en Zona Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza". Serán lluvias moderadas a intensas, pero no se descarta la caída de granizo pequeño.
El panorama de tormentas aisladas se repetirá hasta el jueves, siempre en horas de la noche, según anticipa el pronóstico. Durante lo que sigue de la semana, las máximas se ubicarán entre los 29° y 31°C.