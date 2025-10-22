Alerta amarillo por tormentas fuertes, granizo y zonda en la precordillera: hora y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles la alerta por tormentas fuertes que afectarán a varias provincias del país, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.

El aviso rige bajo nivel amarillo para amplias zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza , Neuquén, Río Negro y Salta , donde se esperan fenómenos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente , granizo y ráfagas que alcanzarían los 90 km/h . Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 milímetros , con los mayores registros hacia la tarde del jueves 23 y el viernes 24 .

Sin embargo, el pronóstico del tiempo específico para Mendoza anticipa tormentas para mañana en la noche.

Mínima: 13°C.

Alta montaña: Algo nublado y muy frío. Mínima -9°C

Jueves 23: pronóstico de Zonda en precordillera

Viento Zonda desde las 11 hasta las 21, afectando Sur de Malargüe, Malargüe, toda la precordillera y Valle de Uspallata (con menor intensidad). Velocidades promedio de 40 km/h en Malargüe.

Viento Sur desde las 20:00. en zona Sur y 22 en zona Norte-Este, con velocidades de 45-50 km/h, manteniéndose durante la noche y madrugada del día Viernes.

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en precordillera y Malargue. Tormentas aisladas hacia la noche. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Viernes 24

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Recomendaciones del SMN:

No sacar la basura ni dejar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

Mantenerse alejado de playas, ríos o piletas durante la tormenta.

Prestar atención ante la posible caída de granizo.

Seguir los reportes oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El SMN recordó que este tipo de fenómenos pueden causar inconvenientes temporales, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones hasta que mejoren las condiciones climáticas.