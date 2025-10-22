22 de octubre de 2025 - 09:00

Alerta amarillo por tormentas fuertes, granizo y zonda en la precordillera: hora y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles la alerta por tormentas fuertes que afectarán a varias provincias del país. En nuestra provincia, las lluvias están pronosticadas para mañana, además de viento Zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles la alerta por tormentas fuertes que afectarán a varias provincias del país, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.

El aviso rige bajo nivel amarillo para amplias zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta, donde se esperan fenómenos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que alcanzarían los 90 km/h. Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 milímetros, con los mayores registros hacia la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Sin embargo, el pronóstico del tiempo específico para Mendoza anticipa tormentas para mañana en la noche.

Pronóstico para el día de hoy Miércoles: Algo nublado y cálido.

Máxima: 29°C.

Mínima: 13°C.

Alta montaña: Algo nublado y muy frío. Mínima -9°C

Jueves 23: pronóstico de Zonda en precordillera

Viento Zonda desde las 11 hasta las 21, afectando Sur de Malargüe, Malargüe, toda la precordillera y Valle de Uspallata (con menor intensidad). Velocidades promedio de 40 km/h en Malargüe.

Viento Sur desde las 20:00. en zona Sur y 22 en zona Norte-Este, con velocidades de 45-50 km/h, manteniéndose durante la noche y madrugada del día Viernes.

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en precordillera y Malargue. Tormentas aisladas hacia la noche. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Viernes 24

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Recomendaciones del SMN:

  • No sacar la basura ni dejar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

  • Evitar actividades al aire libre.

  • No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

  • Mantenerse alejado de playas, ríos o piletas durante la tormenta.

  • Prestar atención ante la posible caída de granizo.

  • Seguir los reportes oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El SMN recordó que este tipo de fenómenos pueden causar inconvenientes temporales, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones hasta que mejoren las condiciones climáticas.

