Día de la Madre con calor y alerta amarilla por Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con temperaturas agradables para la celebración de este domingo.

Para este domingo 19 de octubre en el Día de la Madre, está pronosticada una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura y tormentas en el sur de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado agradable, para el Día de la Madre está prevista una jornada con buen tiempo, ideal para disfrutar al aire libre. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 30°C y una mínima de 14°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará al departamento de Malargüe. Mientras que también rige una alerta amarilla por vientos en San Rafael, General Alvear, Tunuyán, San Carlos, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Lavalle.

Alerta amarilla por viento Zonda Alerta amarilla por viento Zonda Pronóstico extendido en Mendoza Para el inicio de la semana, está prevista una jornada con nubosidad variable y donde seguirán las temperaturas calurosas. La máxima será de 31°C y la mínima será de 15°C.