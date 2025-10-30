Mendoza está bajo alerta amarilla por tormentas y Zonda para este viernes: a qué zonas afectará

Para este viernes 31 de octubre, está pronosticada una jornada inestable con tormentas y viento Zonda en algunas zonas de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable con alerta en varias zonas de la provincia antes del fin de semana.
Luego de una semana fresca, este viernes volverá a ascender la temperatura en la provincia. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 30°C y una mínima de 12°C.
El ente provincial alerta por tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, además de viento Zonda en zonas de precordillera y en el departamento de Malargüe.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, La Paz, San Martín y Lavalle.
A su vez emitió una alerta por viento Zonda en Malargüe y el Valle de Uco. Mientras que en el Gran Mendoza persiste una alerta amarilla por viento.
Para el sábado está prevista una jornada nublada y ventosa con descenso de la temperatura, además de precipitaciones en la mañana. La máxima será de 25°C y la mínima de 12°C.
El domingo se espera una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 14°C.