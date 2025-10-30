Mendoza está bajo alerta amarilla por tormentas y Zonda para este viernes: a qué zonas afectará

Para este viernes 31 de octubre, está pronosticada una jornada inestable con tormentas y viento Zonda en algunas zonas de Mendoza , según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de una semana fresca, este viernes volverá a ascender la temperatura en la provincia. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 30°C y una mínima de 12°C.

El ente provincial alerta por tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche , además de viento Zonda en zonas de precordillera y en el departamento de Malargüe.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, La Paz, San Martín y Lavalle.

Persiste la alerta por tormentas y Zonda este viernes en Mendoza: a qué zonas alcanza

A su vez emitió una alerta por viento Zonda en Malargüe y el Valle de Uco. Mientras que en el Gran Mendoza persiste una alerta amarilla por viento.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el sábado está prevista una jornada nublada y ventosa con descenso de la temperatura, además de precipitaciones en la mañana. La máxima será de 25°C y la mínima de 12°C.

El domingo se espera una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 14°C.