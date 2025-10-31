A qué hora llega hoy el combo de Zonda, tormentas con granizo y viento frío

Este viernes se espera la llegada del "combo meteorológico" de viento Zonda, tormentas con probabilidad de granizo y posterior frente frío en Mendoza. En Alta Montaña, además, hay pronóstico de nevadas.
Hay varias alertas meteorológicas por los fenómenos que afectarán de distinta manera a Mendoza. Precipitaciones, al menos, hasta el sábado por la mañana.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, Zonda en precordillera y Malargüe. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 12°C, la máxima llegará a los 30°C.
Hay varias alertas nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional: por Zonda, tormentas severas y vientos fuertes del sur, según el horario.
Según Defensa Civil, el Zonda afectará desde el mediodía y la tarde a la zona baja de Malargüe, Valle de Uco, precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras.
“Se prevé viento Zonda desde las 8-9 afectando la precordillera, extendiéndose progresivamente hacia las partes bajas del sur de Malargüe cerca de las 11, intensificándose desde las 13 con velocidades promedio de 40 km/h. También se presentará viento Zonda en el Valle de Uspallata y zona sur del Valle de Uco, entre las 15 y 20 ”, subraya el comunicado de Defensa Civil.
Por la noche, desde las 19 en el sur y 21 en la zona Norte, Este y Gran Mendoza, ingresará un viento sur moderado a fuerte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h. A continuación se producirá la formación de tormentas convectivas en distintos sectores de la provincia. No se descarta la caída de granizo.
"Desarrollo de actividad convectiva desde las 16 en el sur provincial. Las tormentas se trasladarán hacia el Valle de Uco y, posteriormente, hacia el Este durante la noche y madrugada siguiente", indica el reporte.
Las precipitaciones podrían prolongarse hasta el mediodía del sábado.
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", detalla, además, el SMN.
"Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera". La mínima será de 12°C, mientras que la máxima rondará los 25°C.
"Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste". Mínima: 14°C. Máxima: 30°C.