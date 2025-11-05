Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde cuándo

Para este jueves 6 de noviembre, anunciaron el cierre preventivo del paso Cristo Redentor , que une Mendoza con Chile , por inestabilidades climáticas, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

El cambio trascendental que aplicará Chile en Los Libertadores este fin de semana largo

Cierran temporalmente el Paso Cristo Redentor por tareas de mantenimiento: desde cuándo y por cuánto tiempo

La medida regirá desde las 14 de este jueves, con cierre de barreras en Uspallata a partir de las 12 , según informaron las autoridades en un comunicado.

“Se comunica a los usuarios que mañana 6 de noviembre el Paso Internacional permanecerá HABILITADO hasta las 14:00 horas, con interrupción de la circulación en Uspallata a las 12:00 horas, para todo tipo de vehículos en ambos sentidos”, detalla el comunicado oficial.

La decisión se debe a inestabilidades climáticas en alta montaña según los informes meteorológicos, lo que no garantizan una transitabilidad segura.

Según indicar, a lo largo de la jornada “se evaluarán las condiciones climáticas para decidir su habilitación” , si el tiempo lo permite.

Cierre por mantenimiento

Además, el corredor internacional tendrá otro cierre durante la jornada del jueves, que será de 20 a 23, debido a trabajos programados de reparación y mantenimiento dentro del túnel.

Según comunicaron, durante ese lapso el personal técnico realizará tareas sobre los sistemas de videovigilancia y conectividad wifi, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de estos equipos en el corredor binacional.

Debido a la naturaleza de las labores y por razones de seguridad operativa, se dispuso la suspensión total del tránsito vehicular en ambos sentidos mientras duren los trabajos.

Luego de las tareas y si el tiempo lo permite, se espera que el corredor internacional continúe funcionando en el horario de verano, donde funciona las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con antelación y consultar los canales oficiales de información vial para conocer el estado del paso una vez finalizadas las tareas.