Internaron a una nena de 6 años en San Martín luego de que su maestra le detectara lesiones por golpes

La niña es estudiante de una escuela primaria de la zona rural de San Martín. Tenía signos de golpes en brazos y piernas y fue llevada al hospital. Por precaución también asistieron a su hermana con discapacidad.

Una niña de 6 años, que concurre a la Escuela Nº 1-298 José Hernández, de El Central, en el norte del departamento de San Martín, quedó internada en el Hospital Perrupato después de que su maestra detectara lesiones en su cuerpo, especialmente en piernas y espalda. También fue internada preventivamente una hermana discapacitada de la niña, de 14 años, por pedido del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). En la tarde de este miércoles, el caso aun no llegaba a la órbita de la Justicia.

Según las actuaciones de la escuela, que activó el protocolo estipulado por la DGE, la maestra advirtió marcas en las piernas y en la espalda de una alumna de 6 años y, entendiendo que podían corresponderse a lesiones provocadas por golpes, dio aviso a sus superiores que, a su vez, dieron el aviso al ETI de San Martín.

La menor, fue trasladada al Hospital Perrupato, acompañada por una de sus abuelas. También fue llevada al Hospital una hermana de la niña, una adolescente de 14 años que presenta una discapacidad.

Profesionales del ETI y del Hospital intentan establecer qué le ocurrió a la niña, también determinar las condiciones de vida de la niña y analizar los pasos a seguir.

