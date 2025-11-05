5 de noviembre de 2025 - 20:12

Alerta naranja en Mendoza por tormentas, granizo y fuertes vientos: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. El viernes, también se esperan tormentas. En qué zonas.

Pronóstico del tiempo: se viene un jueves nublado y con tormentas.&nbsp;

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tanto jueves como viernes se anticipa alerta naranja por tormentas y caída de granizo en Mendoza. Las autoridades provinciales exigen extremar los cuidados para mañana, que será un día “muy inestable”. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará en los 24°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. A continuación, el detalle de ambos días.

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este jueves 6 de noviembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 10°C, con vientos algo fuertes del sector sur.

También se anticipa una extrema alerta naranja por tormentas con granizo en casi todo el territorio provincial. En la Cordillera de Los Andes, por su parte, indican nevadas. En tanto, las autoridades mendocinas piden precaución absoluta a la hora de salir.

Alerta por tormentas y granizo este jueves 6 de noviembre en Mendoza.

Viernes: alerta naranja

El viernes 7 de noviembre se anticipa un día “parcialmente nublado” con una leve caída de la temperatura. Se espera una máxima de 22°C y una mínima de 8°C, con vientos leves del sudeste. En la Cordillera se esperan precipitaciones, mientras que en algunas zonas lloverá por la noche. Lo que es seguro es que rige alerta naranja para el Este mendocino por tormentas.

Alerta por tormentas y granizo este viernes 7 de noviembre en Mendoza.

