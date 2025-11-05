Radiografía del mercado inmobiliario mendocino: cuánto se negocia según el valor y la forma de pago

El mercado inmobiliario cambió, los precios se sinceraron y el proceso de compraventa se agilizó. Entender la nueva dinámica es fundamental para no perder meses valiosos.

Una de las mayores preocupaciones al poner una casa en el mercado inmobiliario es cuánto tardará en venderse. Todos queremos que el proceso sea rápido y sin complicaciones. Los tiempos de venta de una propiedad en Mendoza dependen hoy de un factor clave que muchos pasan por alto: el precio con el que sale al mercado. El consultor inmobiliario Matías Righi y director de inmoMetrics, explica cómo las reglas del juego cambiaron a Los Andes.

IMG-20251030-WA0356 El mercado inmobiliario cambió, los precios se sinceraron y el proceso de compraventa se agilizó. Fuente: inmoMetrics.ar - Base de Datos de Ventas Inmobiliarias. Para la fuente consultada, el error más costoso que se puede cometer es fijar el valor de una casa basándose en un "precio de deseo" o en lo que pide el vecino. Ese número, muchas veces inflado, no representa el valor real que la demanda convalida. El único precio que importa es aquel en el que la operación se concreta, y aferrarse a un valor irreal es la receta perfecta para que una propiedad pase meses y meses sin recibir ofertas serias.

Un mercado inmobiliario que ya no perdona los precios inflados IMG-20251030-WA0357 La reaparición del crédito hipotecario no cambia la realidad: el efectivo es el rey. Los datos explicados por Matías Righi muestran una tendencia muy clara: el mercado se está sincerando. Los precios de publicación y los valores de cierre convergen. Según inmoMetrics, la brecha de negociación promedio cayó de un 7.2% en 2023 a un 4.7% proyectado para 2025. Esta contundente baja del 35% termina con la vieja costumbre de inflar el precio esperando una contraoferta.

“Hoy, los compradores están mucho mejor informados. Una propiedad con un precio fuera de la realidad termina por quemar la publicación y alejar a los interesados. El mercado inmobiliario actual es más maduro, y salir con un valor inflado te saca de juego desde el primer día, condenándote a una larga espera y a correcciones drásticas más adelante. Tener el dato de cierre real permite tasar bien desde el inicio y agilizar todo el proceso”, remarcó el especialista.

Un comprador con el dinero en la mano tiene un poder enorme para acortar plazos. La reaparición del crédito hipotecario no cambia la realidad: el efectivo es el rey. Quien necesita un crédito negocia, en promedio, un 2.80% del valor, pero un comprador que llega "de contado" logra un descuento del 6.40%. El mercado premia la liquidez y la certeza que elimina la burocracia y los largos tiempos de cierre bancario.