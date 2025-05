El mercado inmobiliario en Aconcagua Radio: "Se ha normalizado, pero hay un déficit de 130.000 viviendas"

—Desde la Cámara y desde la Federación Inmobiliaria trabajamos mucho para que hubiera una modificación en la ley. Apenas sumió el presidente elevamos algunos petitorios desde la Federación Inmobiliaria justamente porque necesitábamos que el mercado volviera a su estado normal. Eso hizo que muchas propiedades de las que estaban a la venta, que no se vendían porque tampoco había créditos, volvieran obviamente al mercado locativo, o sea, el mercado permanente. Y aquellos alquileres que por ahí se fueron rubro al turístico, por una cuestión de variación de dólar, también poco a poco han ido volviendo al mercado normal. Aunque eso no significa que vamos a satisfacer la demanda, porque realmente, bueno, lo he dicho en otras oportunidades, el déficit habitacional que tenemos es bastante amplio.