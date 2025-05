Guillermo Mosso en Aconcagua Radio: "Mendoza debe avanzar con la minería y la exportación de tecnología"

—En realidad, si te ponés a ver, Mendoza desde hace unos 10 años o 12 (algo que coincide con el ciclo nacional) no está generando los puestos de trabajo que hacen falta para incorporar el mercado laboral a los chicos que cumplen los 18 o los 20 años y ya están en la edad de empezar a trabajar, terminado el secundario o en el tramo universitario. Entonces, hay un problema de que la economía mendocina no crece, el empleo privado no crece. En realidad, los nuevos puestos de trabajo están cubriendo, no sé, las muertes, las bajas, las jubilaciones de la gente que ya se retira del mercado laboral, pero te termina dando un número neto en el correr de los últimos 10 12 años. Ese es todo un tema de cómo hacemos para hacer crecer el empleo que cuesta muchísimo.

—¿Y qué se debe hacer?

—Hay que tener varias cosas alineadas: una macroeconomía y un país que permitan tener un cálculo económico y más inversiones para el que decida apostar; tener gente que quiera invertir, apostar este y arriesgar, para generar actividad económica y puestos de trabajo. Después hacen falta algunas cosas que hoy están en la agenda y que son imprescindibles, como una reforma laboral. Hoy el mercado laboral está protegido. Hoy la legislación laboral es casi como un alambre de púas para el que está fuera del mercado laboral y protege al que está dentro, pero alguien que se arriesga a tomar un empleo o un empleado puede correr el riesgo de perderlo en un juicio laboral. Cuando tenés una industria del juicio y tenés leyes que penalizan la finalización del vínculo laboral, es difícil. Hay otro sistema económico que te permiten no penalizar el fin del vínculo laboral porque hay la posibilidad de generar rápidamente otro puesto nuevo de trabajo. Y está el tema impositivo: el mercado de trabajo tiene que pagar aportes patronales más lo que se le descuenta al empleador para ir a sostener el sistema de jubilaciones. Los trabajadores que están en relación de dependencia, en blanco, aportando al sistema, están sosteniendo una pirámide jubilatoria con una estructura mucho más grande de la que existía antes. El kirchnerismo metió más de 5 o 6 millones de jubilaciones sin aporte. Y esto es un problema cuando te ponés a ver por qué no hay tantos puestos de trabajo. Entonces, ha crecido el subempleo, el empleo en negro y también el autoempleo en sectores juveniles, que no quieren estar en relación de dependencia. Tiene mucho que ver con estos nuevos saberes digitales o empleabilidad que te permite este internet, la conectividad y la economía digital.

—¿Qué efecto tiene esto de la automatización y de la tecnología en el impacto de estos números globales?

—Hay mucho estudio prospectivo de consultoras y organizaciones internacionales que dicen: “Todavía no están creados los puestos de trabajo que van a reemplazar a los existentes”. Pero hay mucha futurología al respecto. Claramente la tecnología es un game changer, un cambiador del juego, te lleva a jugar en otro tablero. Aquí el problema de la tecnología es que destruye el puesto de trabajo, pero te crea otro. Te pongo un ejemplo: cuando aparecieron los ascensores automáticos, desapareció el puesto del ascensorista, pero después empezó a crearse una industria del ascensorista, de los técnicos, los que hacen el mantenimiento. Entonces, alrededor de todo creció una industria que este no existía antes. Es responsabilidad de los gobiernos y también de las empresas el crear las condiciones para que las personas que sufren estos cambios tengan la capacidad para poder volver a tener empleabilidad. Con este diagnóstico que hemos hecho, de que no se están generando los puestos de trabajo que hacen falta, que no crece el empleo privado, que hay actividades tradicionales en nuestra economía a las que se les ha ido achicando el mercado. Vos ves que el mercado vinícola se ha se ha ido achicando, pues se han achicado las exportaciones, el consumo per capita a nivel mundial. Todo es un cambio que se ha todo el mundo, no sólo en Mendoza ni en el país. Con nuestro petróleo también pasa. Nos hacen falta años de exploración porque no sabemos exactamente en qué lugares está. Mendoza está apostando seriamente al desarrollo de la minería. La minería hoy está en un estadio germinal, inicial, está naciendo, porque la exploración supone empezar a ver el territorio y si hay mineral. Y después de muchos estudios te vas a decidir si acá hay una mina que conviene explotar económicamente. Pueden pasar 5 o 10 años hasta que te ponés a producir. Australia es un país que exporta minerales, pero además exporta una cosa que se llama MET (maquinaria, equipamiento, tecnología). Y por cada $100 dólares de mineral de roca que exportan, exportan 60 en sistema de software, de alarma, sensores, detectores, sistemas de control, monitoreo a distancia, maquinaria, servicio de consultoría. Mendoza tiene una economía del conocimiento, tiene una serie de empresas de desarrollo de software, de servicio, de comunicaciones, muy bueno. El día que tengamos el desarrollo minero, que empiece a arrancar, podemos ser la Australia dentro de 5 u 8 años.

