Marcos Quattrini en Aconcagua Radio: "Presentamos un proyecto de narcotest para funcionarios, pero no avanza"

—Presentamos un proyecto para realizar narcotests a todos los funcionarios de primera y segunda línea del gobierno provincial, como punto de partida, y hemos invitado a los municipios de la provincia a sumarse a esta iniciativa. Entendemos que es parte de exigirnos y ser ejemplares en la función que cada uno de estos funcionarios desarrolla. Recién (N. de la R.: referencia a otra entrevista) el gobernador (Alfredo Cornejo) preguntaba cómo un ministro de salud o de seguridad, si tiene problemas de adicciones, va a combatir algo que él mismo consume, y estoy totalmente de acuerdo. Acá en la provincia de Mendoza, este proyecto fue presentado en enero de 2024; fuimos pioneros en hacerlo. En otras provincias y municipios se han aprobado iniciativas similares, pero aquí no avanza, no tiene un visto bueno. No sé por qué no ha tenido repercusión en la Legislatura ni en muchos medios, pero no hemos tenido la suerte de que sea tratado.