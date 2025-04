Ricardo Squartini en Aconcagua Radio: "Todas las rutas están en muy malas condiciones"

No obstante, las respuestas recibidas hasta el momento no son alentadoras. "La única respuesta que nos dan es que no hay plata. Así que, por ahora, todas las obras públicas están paradas", señaló. Y advirtió que la falta de mantenimiento preventivo podría agravar la situación: "Algo tienen que hacer, no pueden dejarlas en estas condiciones, porque hoy a lo mejor con un bacheo a la ruta la salvan y la pueden seguir manteniendo. Pero si siguen en estas condiciones, van a tener que hacerlas nuevo. Entonces, el costo va a ser mayor".