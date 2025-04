En Aconcagua Radio, Ana María Careaga habló de su familia y el particular vínculo con el papa Francisco

Víctima de la dictadura

En la entrevista con Aconcagua Radio, Ana María recordó una parte muy fuerte de su propia historia cuando fue secuestrada por la dictadura, el 13 de junio del 77 en la ciudad de Buenos Aires por un grupo armado. “Así es, me secuestraron cuando tenía 16 años, cumplí 17 en el campo de concentración. Me había casado en abril del 77 y me secuestraron en junio. Estaba embarazada de 3 meses y fui brutalmente torturada. Estuve sometida a condiciones infrahumanas de vida. Siempre con los ojos vendados, siempre con cadenas en los pies, siempre aislada. Mi mamá había empezado a acompañar primero a la madre de mi cuñado, Manuel Carlos Cuevas, que había sido secuestrado y continúa desaparecido. Ese recorrido que hacían las madres recorriendo cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, tratando de buscar alguna respuesta frente a la pérdida de sus seres queridos. Cuando me secuestran a mí, mi madre años después, en un intercambio que tuvimos cuando yo ya estaba refugiada en Suecia, me dijo que se sentía como un autómata a partir de mi desaparición, que se iba la mañana y volvía a la noche, todo el día con las madres. Esa búsqueda a partir de la cual las madres, yo digo, fundaron un pacto civilizatorio, idearon un modo de respuesta inédita, que fue lo que permitió denunciar la desaparición, visibilizarla...”