Martín Aveiro en Aconcagua Radio: "Son 500 días sin obra pública nacional"

—Son dos o tres puntos claves. No sé si logramos reactivarlas, pero sí visibilizar la importancia de la obra pública, sobre todo de cara a los procesos electorales. Son 500 días sin obra pública nacional, sin financiamiento. Algunas se sostienen con esfuerzos provinciales y municipales, pero en Mendoza, en los 18 municipios, hay unas 222 obras del Estado nacional paralizadas: viviendas, saneamiento, cloacas, agua, plantas de tratamiento de residuos, polideportivos, plazas, avenidas con cunetas y adoquinado. Muchas tienen financiamiento internacional aprobado, y el Estado paga intereses en dólares. Otras, aún más grave, tienen fondos por ley, como el impuesto a los combustibles: se recaudaron más de 600.000 millones de pesos el año pasado, pero solo se ejecutó el 4%. Esos fondos deberían ir a Vialidad Nacional para mantenimiento y obras nuevas. Buscamos contarle esto a la gente. Trabajo hace tiempo con Gabriel Katopodis, estuve cerca de la obra pública en Mendoza, y es un tema complejo. El otro mensaje es: ¿Cómo planificamos un desarrollo federal sin obra pública? Estoy en contra del RIGI, no de las inversiones, sino de que las empresas no paguen impuestos por cuatro años o importen libremente. Pero, ¿cómo atraes inversión si no hay infraestructura? En el Valle de Uco, en un año no podrán abrir más bodegas o hoteles por falta de capacidad energética. Lo mismo en Luján. Perdimos una fábrica de papas fritas en el Valle de Uco por no tener gas. Sin cloacas, saneamiento o conectividad, no hay desarrollo federal ni economías regionales. Todo el desarrollo de Argentina, de un rincón a otro, ha sido por la obra pública.