Día del Animal en Aconcagua radio: cómo entender y prevenir problemas de conducta en nuestras mascotas

Este lunes se celebró el Día del Animal en todo el país, y en Aconcagua Radio aprovecharon la ocasión para hablar de esos peludos que, aunque no hablan, nos dicen todo con sus ojitos, su cola o simplemente con una patita sobre nuestras piernas. La invitada fue la veterinaria Gabriela Quesada , que compartió una entrevista llena de consejos, anécdotas graciosas y mucho amor por los animales.

Para quienes están pensando en agrandar la familia con un cachorrito, Quesada fue clara: “Lo ideal es adoptar a partir de los 60 días. Antes de los 45 no es recomendable”. Y si bien la ternura que provoca un bebé peludo es irresistible, la veterinaria insistió en que no hay que apurarse.

Como en toda charla con oyentes, también llegaron preguntas y anécdotas. Algunos contaron que sus perros le tienen miedo al viento zonda, otros que no quieren salir de la cama (¡te entendemos, perro!), y otros simplemente no saben cómo calmar la ansiedad de sus mascotas .

Gabriela respondió todo con una sonrisa. Por ejemplo, sobre los miedos al viento o a las tormentas, explicó: “Si es un caso leve, hay que distraerlos, jugar, hacerles entender que no pasa nada grave. Y si es más serio, se puede usar medicación que transmite calma, sin dormirlos ni doparlos”.

Entre risas, también contó que hay perros que ya conocen el clima mejor que el pronóstico del celular. “Apenas aparece un signo de tormenta, vienen rápidamente a buscar la medicación. ¡Ya saben que los calma!”.

Embarazos psicológicos y gatos que dan batalla

Otra de las consultas fue sobre los embarazos psicológicos, que pueden afectar sobre todo a perras no castradas. “Muchas veces roban un zapato o un peluche y lo toman como si fuera su hijo. Hacen pozos como para preparar el nido, incluso pueden eliminar leche por las mamas”, explicó. ¿La solución? La castración: “Es el único medio para resolver esa situación”.

¿Y los gatos? ¿Son más fáciles o más difíciles de criar? Gabriela respondió con diplomacia: “Pueden ser un desafío, pero con una buena dirección puede ser muy gratificante que sean parte de la familia”.

Las emociones no son solo cosa de humanos

“¿Las mascotas también sufren ansiedad?”, preguntaron desde el estudio. Y la respuesta fue un sí rotundo. “Está demostrado científicamente que sufren estrés. Se manifiesta con enfermedades: en gatos, por ejemplo, con problemas urinarios como la cistitis o con obstrucciones. También se ve en la piel, o en cambios de comportamiento: no comen igual, no duermen, se esconden, no quieren salir a pasear”.

Gabriela hizo hincapié en prestar atención a esos cambios: “Cuando pasa eso, hay que estar atentos porque puede estar relacionado con la ansiedad”.

“No me deja llorar tranquila”

Hacia el final de la entrevista, surgió una pregunta que nos hizo a todos sonreír: “Si las mascotas hablaran, ¿qué creés que dirían?”. Y la respuesta de Gaby fue tan linda como honesta: “Deberían decir un montón de cosas. Pero aunque no hablen, la comunicación con ellos es riquísima. Se expresan con los gestos, con las orejas, la cola. Un perrito con la cola escondida está expresando temor”.

Y cerró con una confesión muy tierna: “Yo tengo una perrita que cuando me angustio y lloro, viene corriendo a consolarme. No me deja llorar tranquila en casa. Y cuando estoy feliz, también lo nota: interactúa de una manera mucho más alegre. Leen nuestra cara, nuestros gestos y nuestras emociones”.

Amor y responsabilidad

El mensaje de la entrevista fue claro: las mascotas son parte de la familia, y como tal, merecen cuidado, respeto y comprensión. Si bien no hablan, nos dicen todo. Y como dijo Gabriela: “Siempre hay que concientizar y prevenir. Con amor y educación, todo se puede mejorar”.

