Nicolás Aroma en Aconcagua Radio: "El problema de fondo es que las inversiones no terminan de aparecer"

El Gobierno, de acuerdo a las declaraciones del Ministerio de Economía, buscaría repatriar o blanquear estos fondos mediante un esquema que aún no ha sido oficializado. “Lo que intenta [...] es poner a circular ese dinero sin ningún tipo de penalidad, no se sabe porque hasta que no aparezcan las normas no lo podemos decidir, pero la idea es justamente esa”, sostuvo Aroma, sobre las especulaciones de que habría un nuevo blanqueo.